Sommerliche Temperaturen sind für die Läufer kein Hindernis

Lokal Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler gingen in Winterrieden auf die Strecke beim Sonnwendlauf. Außerdem wurden Fußball und Beachvolleyball gespielt.

Um 9.45 Uhr hatte das Thermometer bereits die 25-Grad-Marke überschritten. Doch die steigenden Temperaturen waren für die aus der näheren und weiteren Umgebung zum Winterrieder Sportplatz gekommenen Laufsportlerinnen und Laufsportler kein Hindernis. Nach zweijähriger Zwangspause freuten sie sich wieder, ihre Fitness unter Beweis zu stellen und beim mittlerweile elften Winterrieder Sonnwendlauf starten zu können. Als Veranstalter hatte der Fußballverein (FV) Winterrieden wieder eine Strecke für Crosslauf und Nordic Walking ausgewiesen.