Wullenstetten

11:45 Uhr

Sie verkauft selbst gemachte Geschenke aus dem Gartenhaus

Marina Krause verkauft in ihrem Lädle in Wullenstetten selbst gemachte Geschenke.

Lokal Eine Wullenstetterin verkauft in ihrem Vorgarten kleine Geschenke, die sie selbst hergestellt hat. Geöffnet ist immer, die Käufer können sich selbst bedienen.

Von Angela Häusler

Beschriftete Kerzen, Windlichter mit Beleuchtung, bedruckte Blöcke, Figürchen, Tassen, Kugelschreiber und Serviettenhalter mit Schriftzug – solche dekorativen Utensilien sind in einem ungewöhnlichen Mini-Laden im Sendener Ortsteil Wullenstetten zu haben: Er befindet sich nicht in einem Gebäude, sondern in einem Gartenhäuschen. Inhaberin Marina Krause zeigt und verkauft dort selbst produzierte Geschenkartikel.

