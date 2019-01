05:00 Uhr

400 Päckchen gehen von Ziemetshausen nach Alba Julia

Der Freundeskreis Zusam Stauden verteilt knapp 400 Päckchen an Bewohner des Altenheimes im Kloster St. Iusif in Siebenbürgen sowie an weitere arme Senioren.

Von Peter Voh

Der Aufruf des „Freundeskreis Zusam Stauden – Hilfe für Alba Julia“ im November ist auf ein überragendes Echo gestoßen. Nahezu 400 Weihnachtspäckchen wurden von der Bevölkerung abgegeben. Ziel war es, die etwa 80 Bewohner des Alten- und Pflegeheimes von Schwester Maria im Kloster St. Iusif in Siebenbürgen zu Weihnachten mit Päckchen zu beschenken. So machte sich eine Handvoll Männer um Anton Böck und Karl Miller mit zwei Kombis und einem Anhänger auf den Weg nach Rumänien, um die Überraschungspäckchen, die Geschenkpäckchen von Humedica für die Kinder sowie noch einige Paletten mit Lebensmitteln im Kloster abzugeben.

Nach Ankunft mitten in der Nacht in Alba Julia konnte am nächsten Morgen mithilfe der Schüler mit viel Schwung und Spaß entladen werden. Anschließend durften die Besucher in der Aula des Gymnasiums an der Generalprobe der Weihnachtsaufführungen teilhaben. Schüler hatten mit einem Gedicht aus dem schottischen Hochland und die Gymnasiasten mit Franz Werfels „Paulus unter den Juden“ mit sicherem Text in mehr als beachtlichem Deutsch geglänzt. Als dann Kindergartenkinder deutsche Weihnachtslieder vorgesungen haben, konnten die deutschen Zuhörer die ein oder andere Träne nicht unterdrücken.

Zum ersten Mal im Leben ein Weihnachtsgeschenk

Nach den Aufführungen wurden von Anton Böck, Karl Miller sen. und dem Arzt Peter Feil die Weihnachtspäckchen an die Bewohner verteilt. Wohl für alle dort war dies, wie auch für Margarite S., das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ein Weihnachtsgeschenk erhalten haben. Zuerst wirkte die alte Frau eher zurückhaltend, erst im weiteren Verlauf setzte sich langsam die Freude durch. Peter Feil und Karl Miller überreichten ihr das Geschenkpaket, Sr. Jacinta übersetzte die begleitenden Worte.

In dem Päckchen waren mit viel Liebe neben etlichen Kleinigkeiten auch warme Socken, eine Kerze und ein Deodorant verpackt.

Die vielen weiteren Päckchen wurden dann im Lauf der Woche von Schülergruppen des Klosters an andere Pflegeheime in Alba Julia und an arme Senioren in den Dörfern der Umgebung verteilt. Anschließend wurden alle Kinder mit Geschenkpäckchen, gesammelt von Humedica, belohnt.

Nach der Weihnachtsfeier machten sich die fünf Schwaben auf den Heimweg. Nach fast 15 Stunden Fahrt waren sie Mittwochfrüh um 2.30 Uhr wieder in Ziemetshausen. Der Tag diente dann der Regeneration, am Donnerstag wurden die Fahrzeuge geputzt und zur Rückgabe hergerichtet. Der Dank der Helfer gilt der Firma Holzbau Aumann, die Anhänger und Zugfahrzeug zur Verfügung gestellt hat, sowie den Firmen Karl Miller GmbH und Kfz-Karl Miller, die mit Logistik und Ersatzteilen zur Verfügung standen. Kaum zu Hause, erreichte Anton Böck auch schon der Dankesbrief von Sr. Maria. Die Klosterfrau dankt allen Helfern, nicht zuletzt auch denen, die die Landwirtschaft immer wieder instandsetzen und auf den neuesten Stand bringen und schließt mit der Bitte um Gottes Schutz mit den Worten: „Bitte vergessen Sie uns nicht und kommen Sie wieder.“

