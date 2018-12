19:23 Uhr

Adventszauber in Ziemetshausen

Zum Auftakt des Christkindlesmarktes in Ziemetshausen gab es unter anderem eine Einlage von Kindern des Kinderhauses Märcheninsel. Der Christkindlesmarkt wurde am Freitagabend eröffnet.

Beim Christkindlesmarkt gibt es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Attraktionen von Märchen bis hin zu Feuershow.

Er gilt als einer der ganz großen Höhepunkte in der Vorweihnachtszeit: Am Freitagabend wurde der Ziemetshauser Christkindlesmarkt durch Bürgermeister Anton Birle offiziell eröffnet. Unter anderem gab es Einlagen durch die Musikvereinigung und von Kindern des Kinderhauses Märcheninsel.

Weitere Höhepunkte auf dem Markt: Alleinunterhalter Thorsten Engel und die Feuershow der Gruppe Magicum Ignis. Das Weberstüble lädt zur Einkehr ein, das Harmonika-Duo Drexel spielt hier Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Im Handwebsaal über der Weberei liest Gabriele Heinze am Samstag- und Sonntagnachmittag Geschichten von „Mutter Erde“. Am Sonntag „wirbeln“ die Zumba-Kids um 16.30 Uhr, um 18 Uhr kommt der Nikolaus. Die Verlosung der Preise aus dem Losverkauf beendet den Markt am Sonntag, 19.30 Uhr. (pb/zg)

