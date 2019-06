vor 19 Min.

Alba-Julia-Freundeskreis in bewährten Händen

Neuwahlen bestätigen den Vorstand. Anton Böck bleibt Vorsitzender

Noch vor dem Einsatz der Truppe zur Installation der Warmwasser-Solaranlage im Kloster in Siebenbürgen fand die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises im Grünen Baum in Premach statt. Vorsitzender Anton Böck gedachte vorweg dem verstorbenen Mitglied und hochgeschätzten Unterstützer Theo Aumann sen. Im Jahresrückblick ragte neben dem großen jährlichen Hilfstransport im Sommer 2018 für das Kloster von Schwester Maria die Weihnachtspäckchenaktion für die Senioren im Alten- und Pflegeheim in Alba Julia heraus. Aufgrund des hohen Spendenaufkommens der Bevölkerung – über 400 Päckchen kamen zusammen – und nicht zuletzt wegen der übergroßen Freude, die man den alten unterstützungsbedüftigen Menschen dort bereiten konnte, wird die Aktion auch in diesem Jahr wieder durchgeführt. Dazu wurde der Start für den diesjährigen Hilfstransport mit Materialspenden für den 21. Juli festgelegt. Spendentermine sind dann entsprechend an den Samstagen 13. und 20. Juli. Was in diesem Jahr im Kloster dringend benötigt wird, wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Anton Böck lobte, ebenso wie die Klosterfrau Maria Hausner, den Einsatz von zwei Frauen aus der Region, die sich jeweils freiwillig für zwei Wochen im vergangenen Sommer um die Altenpflege (Katharina Gruber) gekümmert oder in der diesjährigen Osterzeit (Andrea Seitz) in der Nachmittagsbetreuung für drei Wochen Kinder mit der deutschen Sprache vertraut gemacht haben. Es ist eine traurige Tatsache, dass in Deutschland und Europa mehr als 260000 Pflegerinnen und Sozialarbeiter aus Rumänien arbeiten, für das Kloster in Alba Julia aber niemand gefunden werden kann, der bereit wäre, für weniger Geld dort auszuhelfen.

Die turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstands im Freundeskreis Zusam Stauden brachten keine Veränderungen. Anton Böck aus Langenneufnach bleibt 1. Vorsitzender und so auch neben Karl Miller sen. Antriebsmotor der Hilfe für Alba Julia. Sein Stellvertreter ist weiterhin Ernst Ludwig aus Alling bei Fürstenfeldbruck, Schriftführer bleibt Franz Veit ebenso wie Angelika Lerche als Kassenwart. Beisitzer sind Karl Miller sen. und sein gleichnamiger Sohn, Peter Feil, Martin Veit sowie Peter Voh. Ziemetshausens Bürgermeister Anton Birle leitete die Wahlen und dankte Verantwortlichen und Helfern für ihre segensreiche Tätigkeit. Für die nächsten drei Jahre wünscht er dem Vorstand weiterhin viel Erfolg und eine glückliche Hand bei der Ausübung für den guten Dienst für das Kloster in Alba Julia. (vop)

