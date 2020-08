18:30 Uhr

Anton Birle zum Altbürgermeister von Ziemetshausen ernannt

Der Titel ist ein Geschenk zum 64. Geburtstag des lange in Ziemetshausen amtierenden Bürgermeisters. Was er alles erreicht hat.

Von Peter Voh

Der langjährige Bürgermeister Anton Birle, der zu den diesjährigen Kommunalwahlen aus Altersgründen nicht mehr kandidierte, wurde für seine Verdienste als Bürgermeister der Marktgemeinde von seinem Nachfolger Ralf Wetzel mit der Ernennung zum Alt-bürgermeister ausgezeichnet. In der Sitzung vom 8. Juni hat der Marktgemeinderat einstimmig beschlossen, dem bisherigen Rathauschef in Würdigung seiner Verdienste als 1. Bürgermeister vom 1. Mai 2002 bis zum 30. April 2020 den Titel eines Altbürgermeisters zu verleihen.

Der seit 1. Mai amtierende Bürgermeister Ralf Wetzel nahm mit seinem Stellvertreter Edwin Räder den kürzlichen 64. Geburtstag Birles zum Anlass, dem Schönebacher in dessen Garten die Auszeichnung im Kreis seiner Familie zu überreichen. Wetzel verlas den Beschluss des Marktgemeinderates und überreichte Birle zusammen mit einem Geschenk der Marktgemeinde die Ernennungsurkunde.

Glückwünsche zum Geburtstag folgten darauf. Edwin Räder schloss sich dem an, er überreichte dem Jubilar als Geschenk einen Zinnbecher mit Motiven der Marktgemeinde. CSU-Ortsvorsitzender Manfred Krautkrämer gratulierte ebenfalls und händigte dem Geehrten mit einem herzlichen Dank für die lange Zusammenarbeit ein kleines Geschenk aus.

„Mit dem Titel Altbürgermeister habe ich angesichts meines Alters zunächst noch meine Probleme, ich denke aber doch, dass ich im Lauf der kommenden Jahre immer besser da hineinwachse“, war die erste auch humorvolle Erwiderung des Geehrten. Er freue sich sehr über diese Ehrung und denke gern an die vielen Jahre im Rathaus zurück. Birle dankt aber auch all denen, die an der Erreichung der gesteckten Ziele mit beteiligt waren.

Viel erreicht in drei Wahlperioden in Ziemetshausen

In den drei Wahlperioden der Amtszeit Birles wurde vieles erreicht. Die neu erbaute und über Sportaktivitäten hinaus vielfach genutzte Barbarahalle, Renovierung und Modernisierung von Hyazinth-Wäckerle-Grundschule und Rathaus, die tatkräftige Unterstützung der Marktgemeinde bei der Renovierung der Taverne durch den Förderkreis, Bereitstellung und Erschließung von Gewerbegebieten für die heimische Wirtschaft und die Ansiedlung neuer Unternehmen und nicht zuletzt die Gestaltung der Neuen Mitte mit dem zentralen Marktplatz stehen als Projekte der Ära Birle als bleibende Zeugnisse.

