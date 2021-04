Bauland für Aichen

Der Gemeinderat bringt die Planung auf den Weg

Bei der jüngsten Sitzung haben die Gemeinderäte die Satzung für das neue, 16 Parzellen umfassende Baugebiet „Am Oberfeld III“ im Südwesten von Memmenhausen beschlossen. Beim Bebauungsplan (BBP) „Im Unterfeld II“ von Obergessertshausen wurde das „Sondergebiet Energiezentrum“ ausgewiesen. Für die Betriebserweiterung von Landtechnik Schuster (wir berichteten) gibt es nun einen vorhabenbezogenen BBP.

Planerin Monika Riedler, die ihren Vater Eugen vertrat, ging auf die Abwägungen des Landratsamtes bei der Anhörung zur Aufstellung des BBP „Am Oberfeld III“ ein. Mit Blick auf die Förderinitiative „Innen statt Außen“ gebe es finanzielle Anreize, um die Innenentwicklung der Ortskerne zu aktivieren, anstatt draußen auf der grünen Wiese zu bauen.

Daher ergehe, so das Landratsamt, an die Gemeinde erneut der Appell, die Schaffung von Bauland zunächst nur auf Memmenhausen zu beschränken und die Innenentwicklung voranzutreiben. Hier wurde im Rat festgestellt, dass bereits 80 Prozent der 16 Plätze von jungen Bürgern aus Memmenhausen vergeben sind. Deshalb wird an der Ausweisung der beiden weiteren Baugebiete festgehalten, denn auch hier besteht die Ernsthaftigkeit des sofortigen Bauens.

Wegen der geologischen Verhältnisse, so das Amt, kann Niederschlagswasser nicht versickern, deshalb wurde inzwischen durch den Planer festgestellt, dass die Kanäle zur Entwässerung im Trennsystem ausreichende Kapazitäten haben. So ist es auch mit dem Hangwasser, das in Einlaufschächten der Zusam zugeführt werden kann. Abschließend erwähnte Riedler noch unbedeutende redaktionelle Anmerkungen, die in den BBP einzuarbeiten sind. Ohne Gegenstimme wurde die Satzung samt Anmerkungen zum BBP beschlossen.

Die bei der Sitzung im August 2020 gefassten Beschlüsse zum Entwurf des BBP „Im Unterfeld II“ hat Architekt Riedler nun eingearbeitet. Wichtigste Änderung ist, dass eine Teilfläche des Grundstücks Flur-Nummer 1061/19, Im Unterfeld 16, als „Sondergebiet Energiezentrum“ ausgewiesen wurde. Um für die Zukunft gerüstete zu sein, soll auf diesem am Westrand des BBP gelegenen Areal eine Zentrale eingerichtet werden, um die neue Siedlung einmal mit Fernwärme oder einer gemeinsamen Heizanlage versorgen zu können. Es könnte dort auch eine Trafostation zur Stromversorgung integriert werden. Die Änderungen wurden mit der Maßgabe befürwortet, dass die Ergebnisse des Schall-Gutachtens noch eingearbeitet werden und der BBP erneut ausgelegt wird.

Bereits im Dezember 2020 stand der BBP „Gewerbegebiet – Im Grund II“ von Obergessertshausen wegen Betriebserweiterung von Landtechnik Schuster zur Beratung an. Nun stellte Monika Riedler einen neuen, vorhabenbezogenen BBP vor. Nachdem die Gebäudehöhen angepasst wurden, hat auch der Nachbar den Plan unterzeichnet. Das Schall-Gutachten ergab folgende Werte: Von 6 bis 22 Uhr sind bis zu 55 Dezibel, von 22 bis 6 Uhr 40 Dezibel zulässig. Diese Werte müssen noch eingearbeitet werden. Die Räte beschlossen einstimmig den BBP.