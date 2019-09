16:25 Uhr

Betrunkener schlägt Mann Flasche auf den Kopf

Im Rausch gerieten zwei junge Männer in einem Burger Bauwagen am Samstag aneinander. Dabei wurde einer der Kontrahenten verletzt. (Symbolbild)

Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Bauwagen in der Schwabeggstraße zu einer Streitigkeit zwischen mehreren, deutlich alkoholisierten Beteiligten, in dessen Rahmen von einem noch bislang unbekannten Täter einem 18-Jährigen eine Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen wurde.

Wie die Polizei berichtet, erlitt der junge Mann eine Platzwunde, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Während der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten im Bauwagen dann noch eine Wasserpfeife, eine sogenannte „Bong“, sowie geringe Betäubungsmittelrückstände in einer Dose fest- und sichergestellt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. (zg)

