05.03.2020

Breitbandausbau soll ausgeweitet werden

Mit staatlicher Hilfe Glasfaseranschluss für den restlichen Waltenhauser Ortsbereich

Der Breitbandausbau, die Erweiterung der Nahwärmeversorgung und die Erneuerung beziehungsweise Ergänzung der Straßenbeleuchtung bildete im vorigen Jahr eine der größten Baumaßnahmen im gesamten Ortsbereich einschließlich der Ortsteile. Allein die Kosten für die Glasfaseranschlüsse beliefen sich auf 690000 Euro mit einer Förderung von 552000 Euro.

Nachdem im südlichen Teil von Waltenhausen der zuständige Netzbetreiber die dortigen Anwesen schon früher mit mindestens 30 Mbit/s versorgte, fiel dieses Gebiet nicht in den Rahmen des erfolgten Glasfaserausbaues. Im Gemeinderat gab Bürgermeister Karl Weiß nun bekannt, dass „im Rahmen der neuen bayerischen Gigabit-Richtlinie die bayerische Förderung jetzt eine flächendeckende Förderung auch in Gebieten, die von einem Netzbetreiber schon mit einem Breitbandanschluss mit mindestens 30 Mbit/s versorgt wurden, aber nicht über einen Gigabitanschluss verfügen, ermöglicht“.

Besonders gewerbliche Nutzer haben einen hohen Bedarf an superschnellem Internet, aber auch Privatpersonen profitieren von der Förderung. Bereits ab März 2020 können die Kommunen ins Verfahren starten, so die Bekanntmachung. Deshalb will Weiß alle Hebel in Bewegung setzen und zeitnah eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um in das Förderprogramm mit 80-prozentigem Zuschuss aufgenommen zu werden. Dann könnten auch die restlichen Gebäude im südlichen Ortsbereich mit dem Glasfaseranschluss versorgt werden, kündigte Weiß an.

Der Rathauschef informierte über das „Runder-Tisch-Gespräch“ mit dem Gemeinderat Breitenthal und vier Vertretern des Bürgerbegehrens zum geplanten gemeinsamen Bauhof auf dem „Kreuzberg“ in Nattenhausen. Laut Weiß kam eine Einigung über das weitere Vorgehen zustande, sodass sich damit „die Situation verbessert habe“.

Nach fast 40 Jahren funktioniert die Mechanik in der Trennwand im Saal des Bürgerheims nicht mehr einwandfrei, sodass das Öffnen oder Schließen stark eingeschränkt ist. Weiß gab bekannt, dass er mit der Herstellerfirma Kontakt aufgenommen hat und demnächst eine Besichtigung vor Ort vereinbart wurde. Nachdem die Holztafeln der Trennwand noch gut „in Schuss“ seien, will man die Möglichkeiten samt Kosten zu einer Reparatur ausloten.

Das Sturmtief „Sabine“ hat auch im Gemeindewald größere Schäden verursacht, berichtete ein Ratsmitglied. Wegen der Borkenkäfer-Gefahr müssten die umgestürzten Bäume nun schnellstmöglich aufgearbeitet und gleich aus dem Wald entfernt werden. (wgl)