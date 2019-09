vor 6 Min.

Bühne frei für die Nachwuchsmusiker

Beim Musikverein Oberrohr hat die Jugendausbildung begonnen. Das Bild zeigt zwei der drei Jugendvertreter (Tobias Kirschenhofer rechts und Markus Waigel in der Mitte), einen der zwei Ausbilder (Thomas Stölzle), die Kinder aus zwei der drei Gruppen des Instrumentenkarussells sowie die hierfür angeschafften Instrumente. Es werden noch weitere Kinder aus dem Umkreis gesucht, die Lust hätten, an der musikalischen Früherziehung teilzunehmen.

Oberrohrer Musikverein sucht noch Kinder für musikalische Früherziehung

Vor Kurzem durften sich die Musikvereinigung Oberrohr und 36 Kinder über den Start in das neue musikalische Ausbildungsjahr freuen. Neben zehn bestehenden Ausbildungen und einer neuen Jungmusikerin auf der Querflöte, konnten 25 Kinder in besonderem Maß von dem überarbeiteten und erweiterten Konzept der Jugendausbildung profitieren. Zusammen mit den Ausbildern durften sich diese Kinder zum ersten Mal an ein Musikinstrument wagen.

Besonders beliebt ist dabei das Instrumentenkarussell, bei dem Kinder zwischen 8 und 10 Jahren über mehrere Wochen verschiedene Blasinstrumente ausprobieren dürfen. Hier musste der MVO von einer geplanten Gruppe auf drei parallel laufende Kurse aufstocken. Unter der Anleitung von Lisa Doll und Thomas Stölzle konnten 16 Kinder das Tenorhorn, die Posaune oder die Trompete ausprobieren. Nun dürfen sie mit ihren Leihinstrumenten zu Hause üben und sich ein umfassendes Bild vom Spiel auf diesem Instrument machen, bevor sich das Karussell in sechs Wochen weiterdreht. Dann lernen die Kinder eine neue Instrumentengruppe kennen.

Auch die Blockflöten- und Trommelgruppe traf auf reges Interesse. Mit sieben Kindern ergaben sich eine Anfänger- und eine Fortgeschrittenengruppe auf der Blockflöte, sowie eine Trommelgruppe.

Der einzige Wermutstropfen, der die Freude zu trüben scheint, ist, dass die musikalische Früherziehung aus Mangel an Teilnehmern im Moment leider nicht stattfinden kann. Musikpädagogin Sonia Buchholz meinte, dass eine produktive Früherziehung erst ab drei bis vier Kindern möglich ist. Philipp Kunz und die Musikvereinigung hoffen nun, dass sich – ähnlich wie beim Instrumentenkarussell – noch zwei oder mehr Interessenten aus den umliegenden Orten finden, die in den nächsten Wochen noch einsteigen möchten. Auch in den Blockflöten- und Trommelgruppen sind Plätze frei, die in den nächsten Wochen gerne noch besetzt werden können.

Für die musikalische Früherziehung empfiehlt sich ein Alter ab vier Jahren, während Flöten und Trommelgruppen ab fünf bis sechs Jahren zu empfehlen sind. Kontaktinformationen können der Homepage der Musikvereinigung Oberrohr entnommen werden.

Alles in allem scheint die Vorstandschaft mit dem Feedback auf das überarbeitete und intensivierte Jugendprogramm sehr zufrieden. Kunz konnte mit einem leichten Lächeln feststellen, dass der Kinder- und Jugendsektor des MVO nun mehr musizierende Mitglieder zählt als die aktive Kapelle mit 25 Musikern. Und zwei Tage später, hört man, wenn man abends durch Oberrohr spaziert, schon die ersten ambitionierten und hoch motivierten Nachwuchstalente. (pm)

