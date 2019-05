vor 35 Min.

Burg: Autoscheiben eingeschlagen und Navis gestohlen

In Thannhausen-Burg ereigneten sich in den vergangenen Tagen zwei Fälle, bei denen ein Unbekannter die Seitenscheiben von Autos eingeschlagen hat.

Im Verlauf der vergangenen Tage schlug ein bislang unbekannter Täter an zwei Autos in Thannhausen-Burg die Seitenscheiben ein und gelangte so in das Innere der Fahrzeuge. Laut Polizei entwendete der Unbekannte anschließend aus den Autos die Navigationssysteme und die Verkleidungen der Mittelkonsole. Die Fahrzeuge waren auf dem Verkaufsplatz eines Autohauses abgestellt. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

