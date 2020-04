Das sagen Händler aus Krumbach zur Wiedereröffnung ihrer Geschäfte

Plus Viele Geschäfte sind seit Montag erstmals seit Wochen wieder geöffnet. Die Erleichterung bei den Inhabern ist groß. Wie sie mit den Auflagen zurechtkommen.

Nach mehreren Wochen geschlossener Geschäfte können seit dieser Woche viele Krumbacher Händler wieder ihre Läden öffnen, auch wenn einige kleinere Boutiquen und die großen Warenhäuser weiter geschlossen bleiben. Hört man sich bei den Inhabern um, so ist die Erleichterung groß. Und die Kunden freuen sich, dass endlich wieder geshoppt werden darf, erzählt Barbara Wiedemann-Fröhlich von Mode Wiedemann. „Der Laden ist voll Waren, Frühjahrs- und Sommermode ist für alle Kunden bereit“, sagte sie gut gelaunt.

Die Öffnung der kleineren Geschäfte bis 800 Quadratmeter ist aber nur möglich, wenn alle auferlegten Sicherheitsmaßnahmen akribisch eingehalten werden. Denn eines wollen alle nicht, nämlich dass die Lockerungen wieder zurückgefahren werden müssen. So gibt es für Verkäufer und auch für Kunden Maskenpflicht und ein Abstandsgebot. Vielen sei die Maskenpflicht eher lästig, erzählt Wiedemann-Fröhlich. Man schwitze und die Maske sei unbequem. Doch was sein muss, muss sein.

Barbara Wiedemann-Fröhlich kann wieder Mode verkaufen. Bild: Elisabeth Schmid

Kindermode ist in Krumbach sehr begehrt

Gut besucht war es am Montag auch bei Doris Pfluger im Modehaus Takko: „Die Leute kommen und kaufen vor allem Kindermode. Die Sachen vom vorigen Jahr sind zu klein und so müssen neue Sachen her.“ Aber auch sie achtet auf Abstand. 35 Personen, das Personal eingeschlossen, dürfen in den Verkaufsraum. Auch bei Kids Corner läuft das Geschäft gut an. „Die Kinder brauchen neue Sachen“, sagt die Filialleiterin Helene Rösch.

Aus der Not eine Tugend macht Claudia Prommersberger-Fischer von Profi Bra. Sie hat in ihrer Schneiderei mit der Fertigung von Gesichtsmasken begonnen. „Wenn die Menschen die einfachen Masken über haben, können sie bei uns schicke stylische Masken erwerben“, sagt sie.

Schuhhaus Wolf lässt Kunden nur einzeln ein

Auch Elisabeth Stocker von der Parfümerie Bellissima und Manuela Amann von Olala freuen sich, wieder ihre Kunden begrüßen zu dürfen. Eine Besonderheit gibt es bei Schuhhaus Wolf. Hier dürfen die Kunden nicht einfach so in den Laden spazieren. Sie müssen klingeln, denn Brigitte Wolf lässt nur jeweils einen Kunden in ihr Geschäft. Das Schuhhaus ist nur vormittags von neun bis 12 Uhr geöffnet.

Viel los war in den Buchhandlungen in Krumbach, bei Thurn oder der ABC Buchhandlung. Patricia Böller von der Buchhandlung Thurn meint: „Viele unserer Kunden haben den persönlichen Kontakt vermisst. Wir hatten zwar Lieferservice, aber trotzdem ist es schöner, in die Buchhandlung zu kommen.“ Auch Viola Scheitter-Wehn von ABC schätzt den persönlichen Kontakt mit den Kunden und ist froh, dass der Laden wieder läuft.

Patricia Böller arbeitet bei Bücher Thurn in Krumbach. Bild: Elisabeth Schmid

Fahrradladen in Niederraunau hat viel zu tun

Hoch her ging es in Uwes Radlschuppen in Niederraunau. Gerade bei diesem schönen Wetter werden Räder gekauft, aber auch repariert und gewartet. Uwe Schmidt weist aber auch darauf hin, dass bei allem Betrieb die Sicherheit Vorrang hat.

Schutzglas an den Kassen, Desinfektionsmittel, Abstandseinhaltung und die Masken, darauf legen alle Geschäftsleute großen Wert. Keiner möchte, dass die Geschäfte aus Unvorsichtigkeit oder unverantwortlichem Verhalten wieder schließen müssen.

