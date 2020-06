11:00 Uhr

Debatte über neue Trennwand im Bürgerheim Waltenhausen

Mit der Anlage eines Parkplatzes beim Bürgerheim hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren viel Geld investiert. Hinzu kommt im Bürgerheim selbst eine neue Küche, eine neue Heizung mit Anschluss an das Nahwärmenetz und die Modernisierung der Elektrotechnik. Ein behindertengerechter Aufgang und ein Vordach ergänzen die Maßnahmen. Unser Bild zeigt das Bürgerheim und eine Bauphase des Parkplatzes.

Der neue Gemeinderat in Waltenhausen musste gleich ein viel diskutiertes Thema beackern: Wie geht es mit der Maßnahme im Bürgerheim weiter?

Von Werner Glogger

Bereits in zwei Sitzungen befasste sich der alte Gemeinderat mit dem Thema Trennwand im Bürgerheim. Diese Abtrennung mit sieben Einzelteilen kann bei Bedarf die Gaststätte und den Saal in zwei Räumlichkeiten teilen und ist seit Eröffnung 1980, also 40 Jahre in Betrieb. Zunächst ging es nur um einen Bericht der Bürgerheim GbR, in dem auf die nachlassende Funktion beim Öffnen und Schließen hingewiesen wurde.

Nach eingehender Prüfung vor Ort bestätigte sich der Hinweis, denn verschiedene Verschleißteile waren stark beschädigt, die zumindest einer Reparatur dringend bedürft hätte. In der Aprilsitzung, die infolge der Abstandsregelung im Bürgerheim stattfand, wurde das Thema ausführlich „direkt am Objekt“ behandelt und auch eine Neuanschaffung in Erwägung gezogen, nachdem bei einer Reparatur, laut einem Fachmann der Herstellerfirma, spätestens innerhalb fünf Jahren weitere nicht mehr behebbare Schäden auftreten könnten.

Mehrheit des Gemeinderats Waltenhausen will Trennwand erneuern

In Anbetracht dieser Tatsache plädierte die Mehrheit des Rates für eine Erneuerung, obwohl zwischen Reparatur und Neuanschaffung gemäß der vorliegenden Kostenberechnung eine nicht unerhebliche Preisdifferenz lag. Um eine endgültige Entscheidung zu treffen, wurde ein weiteres Angebot eingeholt. Aus der Angebotsbeschreibung geht hervor, dass die neue Trennwand einen erhöhten Lärmschutz bietet und mit Brandschutz, also mit „schwer entflammbar“ oder ohne Brandschutz geordert werden könnte. Ansonsten wäre die Ausstattung und Bedienung mit der bestehenden Trennwand identisch. Abgesehen vom Preisunterschied zwischen mit oder ohne Brandschutz lag einer Entscheidung eigentlich nichts mehr im Weg.

Doch Bürgermeister Alois Rampp wollte zuerst geklärt haben, ob beim Einbau einer Trennwand im Bürgerheim behördlicherseits überhaupt ein Brandschutz vorgeschrieben ist. Darüber herrschte im Gremium doch eine gewisse Ratlosigkeit, die Zweiter Bürgermeister Hans Jürgen Kolb mit seinem Beitrag, dass derartige Objekte erst bei Räumen ab 200 Personen Fassungsvermögen vorgeschrieben seien, nicht ganz ausräumen konnte. Das Bürgerheim bietet Platz für 190 Personen, sodass eventuell ein Brandschutz nicht erforderlich wäre. Deshalb will Rampp bei den zuständigen Stellen nachfragen und sich die Bedingungen schriftlich bestätigen lassen. Die Ratsmitglieder einigten sich, dass erst nach Eingang des Ergebnisses eine Entscheidung getroffen wird.

Auch Hochbehälter in Waltenhausen ist wieder Thema

Die Arbeiten zur Erneuerung der unmittelbaren Umgebung beim Hochbehälter auf der Anhöhe und bei der Brunnenanlage in Hairenbuch sind so weit abgeschlossen und die Erneuerungen könnten in Angriff genommen werden. Dabei wäre allein die Umzäunung beim Hochbehälter recht kostspielig geworden. Doch der Gemeindechef hat in Erfahrung bringen können, dass an dieser Stelle eventuell eine Einzäunung nicht nötig wäre. Mit Zustimmung der Räte will er aber noch genaue Auskünfte beim Gesundheitsamt und Wasserwirtschaftsamt einholen. Für die Einzäunung beim Brunnen schlug der Wasserwart der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach mehrere Varianten vor, einig war man sich nach kurzer Beratung, den neuen Zaun wie bisher entlang der bestehenden Grenze zu setzen. Für die weiteren Maßnahmen wie Türen liegen noch keine Angebote vor.

Im Flurbereich der Gemarkung Weiler sind Schäden am Weiler Bach entstanden. Um die bestehende Ausuferung auszubessern, soll mit Wassersteinen Abhilfe geschaffen werden.

Gebhard Daiser berichtete über Reparaturen in Form von Malerarbeiten und sonstige Ausbesserungen beim Feuerwehrhaus Weiler. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten auf freiwilliger Basis durchzuführen, lediglich das Material, das Daiser auf etwa 800 Euro bezifferte, sollte die Gemeinde übernehmen. Rampp wies darauf hin, dass der Erhalt des Gebäudes enorm wichtig sei und lobte die Eigeninitiative der Wehrmänner. Ohne Gegenstimme befürwortete der Rat die Übernahme.

Themen folgen