04.03.2020

Die Jugendausbildung hat Priorität

Blasmusik im ASM-Bezirk 11 lebt von der guten Schulung in den Kapellen

Neben dem Rückblick über die herausragenden Ereignisse im Musikbezirk 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes in der Bezirksversammlung ließ der Bericht der Bezirksjugendleiterin Melanie Hagspiel erkennen, dass die Jugendausbildung eine hohe Bedeutung einnimmt und so ein Garant dafür ist, dass der musikalische Nachwuchs gut geschult in den aktiven Kapellen mitwirken kann. Jährlich werden Kurse angeboten, in denen sich die Musici in der Blasmusik in Theorie und Praxis aus- und weiterbilden können.

So haben im Jahr 2019 im heimischen Bezirk 44 Jungmusiker die D1- und 15 Musiker die D2-Prüfung erfolgreich abgelegt. 28-mal konnte dabei die Note eins, 22-mal die Note 2 und neun Mal die Note 3 vergeben werden. Auch in den Solo/Duo-Wettbewerben verbuchten die Teilnehmer beachtliche Erfolge, die teilweise zur Qualifikation zu überregionalen Wettbewerben führten.

So erzielte Maria Bihler vom Musikverein Neuburg beim Landesentscheid in Marktoberdorf einen „ausgezeichneten Erfolg“. Der nächste Solo/Duo-Wettbewerb findet am Sonntag, 15. November, statt, gab Hagspiel bekannt. Weiter nannte sie die Termine für die nächsten Bläserprüfungen in der Berufsfachschule für Musik in Krumbach.

Während der Theorie-Teil für die Prüflinge in Stufe D1 und D2 am Freitag, 3. April, erfolgt, finden die Praxisprüfungen am Samstag 4. April, statt. Genaue Zeitfolgen erhalten die Teilnehmer gesondert mitgeteilt.

Hagspiel wies darauf hin, dass Anmeldungen zu den Bläserprüfungen in Stufe D3 über den Bundesjugendleiter erfolgen müssen. Gerne wolle sie die Koordination zu den Lehrgängen weiterhin übernehmen und freut sich auf zahlreiche junge Teilnehmer. (wgl)