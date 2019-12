vor 16 Min.

Die Krippenausstellung in Wattenweiler war ein voller Erfolg

Die Verantwortlichen sind hochzufrieden mit dem Großprojekt, das Hunderte von Helfern in dem „Krippendorf“ mit auf die Beine stellten

Von Dieter Jehle

Erleichtert und gewissermaßen auch stolz sind die Verantwortlichen des Krippenparadieses in Wattenweiler. „Rundum gab es nur positive Rückmeldungen“, zieht Anton Böller Bilanz. „Die Krippenausstellung stärkte den dörflichen Zusammenhalt“, betonte auch Helmut Hartmann, einer der Hauptorganisatoren. Insgesamt waren zu den Öffnungszeiten 220 freiwillige Helfer aller Altersklassen im Einsatz.

„So eine Gemeinschaftsaktion tut einem Dorf unheimlich gut“, so Anton Böller. „Es ist fantastisch, was da abgelaufen ist“, resümiert Helmut Hartmann. Für die Krippenausstellung war der Bürgerverein organisatorisch verantwortlich. Unter diesem Dachverein engagierten sich dann die örtlichen Vereine. Die Krippenausstellung mit 73 Hauskrippen aus Wattenweiler und Höselhurst fand eine sehr gute Resonanz, was wohl auch auf den günstigen Eintrittspreis von drei Euro zurückzuführen war. „Es gab Interessierte, die gleich mehrmals zu uns kamen“, so Hartmann. Laut Böller hätten sich unter anderem Experten von Krippenvereinen aus München und Augsburg sehr beeindruckt über Art und Aufbau der Krippenlandschaften gezeigt. Viele Besucher seien auch von der Fülle und Breite der Figuren und Krippenlandschaften beeindruckt gewesen. Helmut Hartmann freute sich zudem, dass die Krippenausstellung zu einer Art „Klassentreffen“ vieler ehemaliger Wattenweiler wurde.

Positive Rückmeldungen sind auch in dem Gästebuch zur Krippenausstellung verewigt. Bis aus Schottland reiste eine Familie an, um sich ein Bild von dem Wattenweiler Krippenparadies zu machen. In englischer Sprache hinterließen sie im Gästebuch Weihnachtsgrüße.

Ein Renner sei auch das Angebot der „Krippenküche“ gewesen. „Wir wurden im Krippenstüberl quasi überrannt, die Besucher schätzten die Speisen und deren Qualität“, so Böller. Ob und wann es wieder eine Krippenausstellung in dem Günztaldorf geben wird, steht noch nicht fest. „Eine Prognose wage ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, betont Helmut Hartmann.

Besonders freute es Böller, dass die Klassen der Christoph-Rodt-Schule aus Neuburg die Ausstellung besuchten. Emma und Peter Völk und Regina Haas entwickelten eigens für die Schüler einen Fragebogen zur Ausstellung und der Geschichte von Krippen. „Die Schüler waren mit Eifer dabei“, so Böller. „Quasi als Belohnung“ erhielt jede Schulklasse eine Papierkrippe zum selber Basteln. So ist nun gewährleistet, dass künftig in jeder Schulklasse zur Krippenzeit eine Krippe ausgestellt werden kann.