Edelstetter Adventsmarkt lädt zum Besuch ein

Der Edelstetter Adventsmarkt ist Jahr für Jahr ein Höhepunkt in der Region. Los geht es am heutigen Freitagabend, 7. Dezember. Auf was sich die Besucher freuen können.

Auf dem Edelstetter Kirchplatz findet vom Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Dezember der „Adventsmarkt im schwäbischen Barockwinkel“ statt. Auch heuer gibt es eine Kindereisenbahn und einen Streichelzoo, wo die kleinen Besucher unter anderem mit Schafen auf Tuchfühlung gehen können. Alpakas können aus der Nähe bewundert werden.

Die Turmbläser eröffnen den Markt am Freitag um 18 Uhr, ab 19 Uhr findet in der Pfarrkirche ein Chorabend statt. Um 20.30 Uhr zeigt Raphael seine Feuershow „Spiritual Fire“. Am Samstag spielen ab 16 Uhr wieder die Turmbläser und um 17 Uhr die Alphornbläser. Um 19 Uhr ist in der Pfarrkirche ein stimmungsvolles Konzert mit Marianne Altstetter, begleitet von Dominik Herkommer an der Orgel.

Die Feuershow „Spiritual Fire“ mit Raphael ist ab 20.30 Uhr wieder zu sehen, bevor um 21.30 Uhr der Nachtwächter die Nachtruhe einläutet. Am Sonntag spielen die Turmbläser bereits um 13 Uhr, ab 15.30 Uhr sind die Jagdhornbläser zu Gast. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus mit Geschenken für die Kinder. Der Adventsmarkt endet um 20 Uhr. (dje)

