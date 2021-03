vor 18 Min.

Ein kriminell spannendes Buch

„Räuber, Schurken und Halunken“ ist wieder erhältlich

Zum Glück geht es in unserer Heimat meist recht friedlich zu. Bei der Kriminalstatistik belegt sie Jahr für Jahr einen der hinteren Plätze, was für die generelle Friedfertigkeit der Menschen in unserer Region spricht. Dennoch gab es auch zwischen Lech und Iller immer wieder finstere Zeitgenossen, die ihr kriminelles Handwerk trieben.

Um sie geht es im Buch „Räuber, Schurken und Halunken“ von Autor Maximilian Czysz, das nach dem schnellen Ausverkauf vor Weihnachten nun in einer Neuauflage erhältlich ist. Der Redaktionsleiter der Schwabmünchner Allgemeinen ging auf Spurensuche und recherchierte zu den spannendsten Kriminalfällen der vergangenen 130 Jahre – auch in den Archiven der Mittelschwäbischen Nachrichten.

Auf 168 Seiten beschreibt Czysz spektakuläre und denkwürdige, aber auch kuriose und tragikomische Verbrechen, die mitunter direkt vor unserer Haustür passiert sind. Grundlage für das Buch waren Berichte der Lokalzeitungen aus der damaligen Zeit. Vom vermeintlichen „Bischof aus Nazareth“, der in ganz Schwaben auf betrügerische Weise seinen Klingelbeutel füllte, bis zum Räuber Hiasl, dem bayerischen Robin Hood, reicht die Bandbreite – vom Affektmord aus Leidenschaft bis zum heimtückischen Hinterhalt aus Habgier.

Ergänzt werden die 30 Geschichten um historische, zum Teil bislang unveröffentlichte Fotos sowie interessante Interviews mit Kriminalexperten wie dem wohl bekanntesten Rechtsmediziner Deutschlands, Prof. Dr. Wolfgang Eisenmenger. Die perfekte Lektüre für spannende Stunden – mit Gänsehautgarantie. (zg)

„Räuber, Schurken und Halunken“ ist zum Preis von 15,90 Euro über den Onlineshop augsburger-allgemeine.de/shop sowie unter der kostenlosen Hotline 0821/777-4444 erhältlich.

