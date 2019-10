vor 6 Min.

Eine fensterlose Hütte im Wald

Romy Hausmann liest aus ihrem Thriller „Liebes Kind“

Das Buch sei tief-berührend, sagt Charlotte Vogt-Morawetz. Lesen Schenken Vogt präsentiert mit Romy Hausmann eine Autorin, die zuletzt mit ihrem Thriller „Liebes Kind“ auf der Spiegel-Bestsellerliste sogar auf Platz 1 stand. Eine Verfilmung steht bevor. Romy Hausmann ist am Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten im 3. Stock von „Ärzte im Zentrum“ (Gesundheitsweg 1) zu Gast. Veranstalter ist Lesen Schenken Vogt. In ihrem „emotional schockierenden und zugleich tief berührenden Bestseller“ (so die Mitteilung der dtvVerlagsgesellschaft) entrolle Romy Hausmann „Stück für Stück das Panorama eines Grauens, das jegliche menschliche Vorstellungskraft übersteigt.“

Es ist eine bizarre Szenerie: In einer fensterlosen Hütte im Wald folgt Lenas Leben und das ihrer zwei Kinder strengen Regeln: Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten – der Zeitplan muss minutiös eingehalten werden. Sauerstoff bekommen sie über einen „Zirkulationsapparat“. Der Vater versorgt seine Familie, er beschützt sie vor den Gefahren der Welt, er kümmert sich darum, dass seine Kinder immer eine Mutter haben. Doch eines Tages gelingt ihnen die Flucht – und nun geht der Albtraum erst richtig los. Romy Hausmann wurde 1981 geboren. Sie war mit 24 Jahren Redaktionsleiterin bei einer Münchner Fernsehproduktion. Dort hat sie, wie in der Mitteilung der dtv-Verlagsgesellschaft nachzulesen ist, mit Hunderten von Protagonisten gearbeitet und von deren Leben erzählt: von misshandelten Ehefrauen, somalischen Kriegsflüchtlingen, vernachlässigten Kindern. Seit der Geburt ihres Sohnes arbeitet sie frei fürs Fernsehen, seit 2016 schreibt sie regelmäßig für den Blog www.mymonk.de. Darin erzählt sie von all den persönlichen Dingen und Erfahrungen, die ihr wirklich wichtig sind: von nicht-linearen Lebenswegen, von Stolpersteinen und Niederlagen, vom Mut zur Veränderung und der Zuversicht, auch im Scheitern stark sein zu können. „Liebes Kind“ ist ihr Thrillerdebüt – das quasi aus dem Stand zu einem großen Erfolg wurde. Romy Hausmann wohnt mit ihrer Familie in einem abgeschiedenen Waldhaus in der Nähe von Stuttgart. (zg/pb)

„Liebes Kind“, Literaturherbst-Lesung, Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten von „Ärzte im Zentrum“, Gesundheitsweg 1, 3. Stock (Lift vorhanden). Veranstalter und Vorverkauf: Lesen Schenken Vogt, Krumbach, Telefonnummer 08282/81166.

