24.06.2019

Enttäuschung für Georg Egger: nur Platz sieben bei deutscher Meisterschaft

Der Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen wollte seinen ersten nationalen Titel holen. Stattdessen fährt er bei der deutschen Meisterschaft nur hinterher.

2017 Rang drei, 2018 Rang zwei ...und 2019 Rang sieben. Mountainbiker Georg Egger hat bei der deutschen Meisterschaft im Cross Country eine enttäuschende Vorstellung gezeigt. Der Vorjahres-Vizemeister, gestartet mit Ambitionen auf den Titel, musste sich mit dem siebten Platz zufriedengeben.

Dabei hatte das Rennen für ihn gut begonnen. Der Obergessertshauser setzte sich nach einer Anfangsoffensive zunächst an die Spitze. Er habe am Anfang eigentlich „gut Druck“ gehabt und nicht das Gefühl zu überziehen, sagte er später. Nach vier Runden in der Spitzengruppe, zu der auch Titelverteidiger Manuel Fumic gehörte, fiel der 24-Jährige dann aber zurück und wurde bis auf Rang sieben durchgereicht.

Egger: "Mix aus Kopfproblem und der Form"

„Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Mix aus Kopfproblem und der Form“, sagte Egger, der im Juli Vater wird. „Ich muss jetzt einfach geduldig bleiben. Ganz so weit weg bin ich nicht und hier hat jedenfalls der Richtige gewonnen.“ Damit meinte er Max Brandl, seinen Kollegen aus dem Lexware Mountainbike Team. Der gebürtige Lohrer hatte sein Heimrennen im Stadtteil Wombach sensationell gewonnen und erstmals das Meister-Jersey für den jungen Rennstall geholt. Der 21-Jährige setzte sich gegen Ben Zwiehoff (Essen) und Markus Schulte-Lünzum (Haltern) durch. Manuel Fumic wurde Vierter. (zg)

