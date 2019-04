18:55 Uhr

Es geht voran mit der Dorfmitte in Mindelzell

Die Bauarbeiten schreiten zügig voran, mehr als die Hälfte der Eigentumswohnungen wurde bereits verkauft.

In Sachen Dorfmitte in Mindelzell geht es zügig voran. Es entstehen hier insgesamt sieben Eigentumswohnungen, von denen bereits mehr als die Hälfte verkauft sind. Die Fertigstellung ist für Ende dieses Jahres geplant. Im Erdgeschoss soll dann der neue Dorfladen Mindelzell platziert werden, ein Projekt, bei dem sich die Bevölkerung bisher sehr engagiert zeigt. Die Gründungsveranstaltung für den Dorfladen findet am 16. Mai um 19.30 Uhr im Gasthaus Kreuz in Mindelzell statt.

Lesen Sie dazu auch:

Mindelzell bekommt eine neue Mitte

Mindelzell sagt Ja zum Dorfladen

Themen Folgen