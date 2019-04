vor 59 Min.

Gelebtes Ehrenamt

Der „Dorftreff beim Strehle“ blickt zurück

Auf ein ereignis- und erfolgreiches erstes Vereinsjahr des „Dorftreffs beim Strehle“ konnte der Vorsitzende Leo Mayer anlässlich der gut besuchten Mitgliederversammlung Rückschau halten. Der aktuell 62 Mitglieder zählende Verein, der im Dezember 2017 gegründet wurde, hatte seit der offiziellen Eröffnung am 1. Mai des vergangenen Jahres einiges zu bieten und konnte eine gute Besucherresonanz verzeichnen. In zwölf Vorstandssitzungen wurden die Weichen des Vereins gestellt, der sich inzwischen zu einer echten Institution in der Mindeltalgemeinde entwickelte.

Veranstaltungen im Fasching, am Josefstag, am 1. Mai, am Muttertag und am Kirchweihmontag prägten das dörfliche Geschehen mit. Abschließender Jahreshöhepunkt war die erste Balzhauser Dorfweihnacht, die in Zusammenarbeit mit fünf weiteren örtlichen Vereinen durchgeführt wurde, und viele Besucher trotz des schlechten Wetters auf das Gelände des ehemaligen Brauereigasthofs lockte. Dabei wurden neben erfrischenden Getränken auch Speisen verabreicht, die viele nicht mehr kennen, wie etwa Kartoffelwürste, Zelta, Kutteln oder Ausgezogene. Der Dank des Vorsitzenden galt dabei Anni Schmid und Christine Wank. Aber nicht nur diesen beiden zollte Mayer seinen Dank, sondern auch den vielen Kuchenbäckerinnen und dem gesamten Servicepersonal, die sich über das ganze Jahr unentgeltlich engagierten. Sein Dank galt auch der Gemeinde für die finanzielle Unterstützung in der Anfangsphase und den Sponsoren, sowie den Mitgliedern der Vorstandschaft für das konstruktive und harmonische Miteinander.

Nach seinem Rückblick hielt Leo Mayer eine Ausschau auf Veranstaltungen des laufenden Jahres. Am 1. Mai findet wieder das Maibaumfest mit der örtlichen Musikkapelle statt, den Maibaum stellt heuer turnusgemäß am Vortag die Feuerwehr. Es folgen die Mutter- und Vatertagsfeier (16. Mai), die Nachkirchweih (4. Oktober) sowie die zweite Balzhauser Dorfweihnacht am 1. Dezember. Geöffnet ist der Dorftreff in der Regel auch weiterhin am Donnerstag- und Sonntagnachmittag ab 14 Uhr. Im Laufe des Jahres ist beabsichtigt, eine transportable Hütte als Lager zu errichten. Außerdem sollen zwei Wasserbecken auf dem Friedhof aufgestellt werden.

Recht positiv fiel auch der von Adelheid Lochbrunner vorgetragene Kassenbericht aus, sodass die Entlastung der Vorstandschaft auf Vorschlag von Kassenprüferin Michaela Leinweber reine Formsache war. (ba)

Themen Folgen