„Hallo, da bin ich wieder“

Redakteur Stefan Reinbold ist aus der Elternzeit zurück

Wie schnell doch ein Jahr vorübergeht. Nach genau einem Jahr in Elternzeit kehre ich wieder an meinen Arbeitsplatz in der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten zurück. Im Moment fühlt es sich eher an wie ein etwas längerer Urlaub. Beruhigend ist dabei: Es hat sich nicht viel verändert. Als ich vor einem Jahr in die Elternzeit startete, hat mich so mancher gefragt, ob ich nicht darüber schreiben will. Wenig später las ich auf Twitter die etwas genervte Frage einer Frau, warum Männer, die in Elternzeit gehen, eigentlich immer glauben, gleich ein Buch darüber schreiben zu müssen. Ich hatte nie vor, über mein Dasein als Vater allein zu Haus zu schreiben. Zum einen habe ich nicht das Bedürfnis, mein Privatleben in aller Öffentlichkeit zu sezieren und zum anderen fühle ich mich auch nicht zum Erziehungs- oder Haushaltsführungsratgeber berufen. Davon gibt es bereits genug. Außerdem hält ein Haushalt genügend Aufgaben parat, um einem die Langeweile zu vertreiben. Zu guter Letzt habe ich ja auch noch zwei Kinder, für die ich mir viel Zeit nehmen wollte.

Alle guten Vorsätze konnte ich sicher nicht umsetzen, für dieses Jahr bin ich meinem Arbeitgeber jedoch sehr dankbar. Karriere macht man in Elternzeit nicht unbedingt, aber die Zeit mit den Kindern und meiner Frau, die gemeinsamen Erlebnisse, die Nähe und das Gespür für die Sorgen und Probleme der Kinder, die sich dabei entwickeln, lässt sich mit Geld nicht aufwiegen.

Jetzt bin ich aber wieder an alter Wirkungsstätte und freue mich darauf, Sie alle wieder zu sehen und für Sie zu schreiben. Mit Ihnen zu diskutieren und spannende Geschichten zu hören. Denn hier vor unserer Tür spielt das wahre Leben.

Mein Zuständigkeitsbereich umfasst vor allem das Mindel- und Zusamtal, aber auch Bierzelte (siehe nebenan). Erreichbar bin ich unter der Telefonnummer 08282/60 686-43 oder per Mail unter redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de. (rbod)

