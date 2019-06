12:00 Uhr

Heimatverein Thannhausen saniert Wetterhäuschen

Heimatvereinsvorsitzender Manfred Göttner am Wetterhäuschen in Thannhausen.

Nach über 20 Jahren seit der Aufstellung bei der Sparkasse wurde das Kleinod generalüberholt.

Als Thannhausen in den 50er-Jahren, vor der Stadterhebung, noch stolzer Markt war, stand am Rentamts-Platz im Marktzentrum das Wetterhäuschen. „In meiner Jugendzeit konnte ich mich gut daran erinnern, dass ich die vier Steintreppen oft hochgegangen bin und die Wettermessgeräte bestaunt habe“, sagt Heimatvereinsvorsitzender Manfred Göttner. „Neben dem Wetterhäuschen war der Gemüse- und Obststand von Familie Hug, ein stattlicher Pavillon wie am Viktualienmarkt in München, dahinter das Freibankgebäude und der mobile Eisstand von Frau Reitmeier, der später von Familie Schmeller betrieben wurde.“

Das Wetterhäuschen kam in die Jahre und landete als Schrott im alten Bauhof an der Wiesenthalstraße. Nach vielen Jahren wurde im Heimatverein die Idee gefasst, das Wetterhäuschen wieder aufzubauen. Als Standort wurde schnell der Platz vor der Sparkasse ausgewählt, da am Rentamts-Platz keine Möglichkeit war.

Wetterhaus wurde 1997 eingeweiht

Nun waren es die Organisatoren Manfred Göttner, Ulrich Mayer und Johann Rettenmeier die in monatelanger Kleinarbeit mit Thannhauser Handwerkern und Sponsoren die Neuerrichtung des Wetterhäuschens angegangen sind. Vom alten Wetterhaus waren nur noch das Stahlgerippe und ein beschädigter Dachstuhl vorhanden. Nach vielen Monaten der Bauzeit wurde Anfang Juni 1997 das Wetterhäuschen am Sparkassenvorplatz eingeweiht.

Nun nach über 20 Jahren ist das Wetterhäuschen wieder in die Jahre gekommen und bedurfte einer Generalsanierung. Heimatvereinsvorsitzende Manfred Göttner hat in mühevoller Kleinarbeit die Elektroinstallation erneuert und das gesamte Häuschen mit einem neuen Anstrich versehen.

Wie bereits berichtet, konnte Manfred Göttner in Zusammenarbeit mit Dr. Klaus Roth vom Thermometermuseum in Geraberg (Thüringen) die alten Wettergeräte reparieren lassen und die vorhandenen Geräte mit modernen digitalen Wetteranzeigegeräten ergänzen. (zg)