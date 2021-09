Oliver Rödl: „Zum Aufstieg reicht es in dieser Saison noch nicht“

Plus Oliver Rödl ist für den SV Deisenhausen/Bleichen viel mehr als nur ein neuer Spielertrainer. Welche Fußballmannschaft er in dieser Runde der A-Klasse West 1 vorne sieht.

Herr Rödl, als Aufsteiger in die A-Klasse West 1 steht die Mannschaft des SV Deisenhausen/Bleichen nach vier Spieltagen der Spielzeit 2021/22 mit drei Siegen und einem Unentschieden auf Tabellenplatz drei. Kann man da aus Ihrer Sicht von einem Traumstart sprechen?