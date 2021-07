Ausstellung in Mindelzell: Ein Hauch Lebenslust der 1920er Jahre

Plus In der Stadl-Galerie Mindelzell haben die Goldenen Zwanziger Einzug gehalten. Hier gibt es viel Neues zu entdecken.

Besucher der Stadl-Galerie in Mindelzell können jetzt in die Ära der 1920er-Jahre eintauchen. Interessant sind dabei auch die modernen Techniken, welche die Künstler verwendet haben.