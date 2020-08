vor 19 Min.

Musikalischer Neustart im Mindelzeller Amphitheater

Plus Wie drei stimmgewaltige Sängerinnen und eine spielfreudige Band für einen schönen Konzertabend in Mindelzell sorgen.

Von Thomas Niedermair

Gute, humor- und temperamentvoll servierte Unterhaltung war bei dem musikalischen Theaterstück „The Soul Queens und der Zacken aus der Krone“ garantiert. Nach langer, coronakrisenbedingter Zwangspause war es damit erstmals wieder möglich, in Engelbert Schmids Amphitheater an einer konzertanten Live-Veranstaltung teilzunehmen und sich vor der Aufführung und während der Pause im Weingarten verköstigen zu lassen.

Musiktheater im Amphitheater

Bei herrlichem Sommerwetter gaben drei stimmstarke Sängerinnen und eine sich in bester Spiellaune präsentierende Begleit-Band vor 200 zugelassenen Besuchern ein höchst kurzweiliges Gastspiel. Sie ließen das Publikum in die goldene Soul-Ära der 60er- und 70er-Jahre eintauchen und garnierten die zügige Abfolge großer Hits dieser Jahrzehnte mit einer humorigen Rahmenhandlung. Für diese ist als Autor und Regisseur Michael Tasche verantwortlich, dessen Musicals, wie etwa „Italia con amore“, in Mindelzell bereits mehrmals mit Erfolg aufgeführt worden sind.

„Es war schon traurig, durchs Amphitheater und durch den Weingarten zu gehen“, meinte Hausherr Engelbert Schmid zur Begrüßung. „Wenn wir die Plätze nur halb belegen können, wird das auf die Dauer nicht gehen.“ Viele freischaffende Künstler, die von der Corona-Krise besonders schwer betroffen seien, „haben keine Unterstützung bekommen und sind froh, endlich wieder auftreten zu können“.

Soul-Queens singen in Mindelzell

Den drei als „Soul-Queens“ überzeugenden Sängerinnen Ariane Roth, Lipa Majstrovic und Corina Kast war die Erleichterung darüber, nach halbjähriger Pause wieder einmal vor Publikum live agieren zu dürfen, dann tatsächlich ebenso deutlich anzumerken wie ihrer vierköpfigen Begleitband, die sich von Anfang an mächtig ins Zeug legte.

Im Mittelpunkt des dargestellten Geschehens stehen die drei titelgebenden Damen, die als „The Soul Queens“ große Erfolge gefeiert hatten und sich nach der Auflösung ihres Gesangstrios nun nochmals zusammenfinden, um die Generalprobe für einen einmaligen Auftritt anlässlich des runden Geburtstages eines befreundeten Schönheitschirurgen zu absolvieren. Da dies angesichts der höchst unterschiedlichen Charaktere zunächst nicht ohne Spannungen und Sticheleien abgeht, fragen sich die stimmstarken Soul-Ladys mit den durchaus aussagekräftigen Künstlernamen Miss Catie Strophy (Ariane Roth), Miss Arma Geddon (Lipa Majstrovic) und Miss Dee Saster (Corina Kast) schon bald: „War das vor drei Jahren auch so anstrengend?“ Schließlich hatten zwei der drei Vokalistinnen nach der Trennung nichts mehr mit Musik zu tun, denn die esoterisch veranlagte Catie glaubt, ihre wahre Berufung als Tierflüsterin gefunden zu haben und „auch mit dem verstorbenen Hund einer Kundin zu sprechen“, während die glamouröse Dee vom Luxusleben an der Seite eines argentinischen Großranchers träumt. Nur Miss Arma ist der Musik treu geblieben und hat einen Plattenvertrag als Solistin in Aussicht.

Letztlich aber rauft sich das liebenswerte Trio wieder zusammen, was auch damit zu tun hat, dass sich Dees reicher Argentinier als uralt erweist, Caties Tierflüstern auf die Dauer nicht wirklich erfüllend ist und zudem auch die Sache mit Armas Gesangskarriere einen Haken hat, denn die stimmgewaltige Interpretin von Aretha Franklins Soul-Hits müsste sich der Karriere zuliebe der volkstümlichen Musik zuwenden. Vor allem aber ist die erfolgreiche Wiedervereinigung der „Soul Queens“ ihrer großen Freude am gemeinsamen Singen der unvergesslichen Hits aus jener goldenen Ära der Soul-Musik zu verdanken, als die 1959 gegründete Plattenfirma Motown zahlreichen bislang unbekannten Sängern und Gruppen zum Welterfolg verhalf.

Mindelzeller Publikum genießt uneingeschränktes Theatervergnügen

Ein rund zweistündiges Feuerwerk an Gute-Laune-Musik bereitete dem Publikum in Mindelzell ein uneingeschränktes Theatervergnügen. Die Live-Band, bestehend aus Wolfgang Schädlich (Keyboards), Roland Bürger (Gitarre), Tommy Eberhardt (Schlagzeug) und Paul Tietze (Bass-Gitarre; musikalische Leitung), glänzte durch Spielfreude und makelloses Handwerk. Und das vorzügliche Gesangstrio bettete die vielen Hits der Soul-Ära, wie etwa „Dirty Ol’ Man“ (1973) von den „Three Degrees“ oder Patti LaBelles „Lady Marmalade“ (1974), in eine bis zum Happy End genussreich ausgekostete Abfolge von Nettigkeiten, kleinen Sticheleien und Animositäten ein. Mit einer zu den Songs jeweils passenden Choreografie wussten die zunächst in violetter Garderobe, nach der Pause dann grün gewandeten Vokalistinnen auch tänzerisch zu gefallen. Ariane Roth glänzte als Diana-Ross-Interpretin mit den großen 60er-Hits der Supremes („Baby Love“; „Stop! In the Name of Love“; „You Keep Me Hangin’ On“). Ebenso überzeugend war Corina Kast als perfekte Interpretin von Songs der britischen Soulsängerin Dusty Springfield („Son of a Preacher Man“). Und die beeindruckende Stimmkraft von Lipa Majstrovic kam bei Aretha Franklins Hits („Think“ aus dem Film „Blues Brothers“ von 1980; „I Say a Little Prayer“ von 1968; „Respect“ von 1968) besonders wirkungsvoll zur Geltung.

„Be My Baby“ von den Ronettes (1963), das seinerzeit (1979) von Barbra Streisand und Donna Summer im Duett gesungene „No More Tears (Enough is Enough“) und der 1975 von der Gruppe Shirley & Company präsentierte – und anno 2020 in Mindelzell vom Publikum mitgesungene – Hit „Shame, Shame, Shame“ waren weitere Programmhöhepunkte. Für den stürmischen Schlussapplaus der begeisterten Besucher bedankten sich Sängerinnen und Band mit mehreren Zugaben und ließen nach der rockigen Rolling Stones-Nummer „Satisfaction“ noch den (eher leisen) „Midnight Train to Georgia“ (von Gladys Knight & the Pips; 1973) abfahren. Mit Eddie Floyds und Steve Croppers „Knock on Wood“ (1966), einem Evergreen, von dem es unzählige Cover-Versionen gibt (etwa von Amii Stewart, James Last, Eric Clapton, David Bowie und Johnny Hallyday und anderen), boten die Künstler dem bestens unterhaltenen Publikum ein atmosphärisch stimmiges Finale.

