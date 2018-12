27.12.2018

Musiker und Sänger im Weihachtskonzert vereint

Mit aufwendiger Technik in fantastische Lichtstimmungen getaucht boten der katholische Kirchenchor Neuburg und der Musikverein Neuburg ein feines Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Publikum honoriert die Vorträge in der Pfarrkirche Neuburg/Kammel mit stehenden Ovationen

Am Samstag vor Weihnachten luden der katholische Kirchenchor Neuburg und der Musikverein Neuburg zum gemeinsamen Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ein. Die Menschen folgten dieser Einladung gern, war die Kirche doch voll besetzt.

Günther Beugel (Musikverein) und Wolfgang Härtl (Kirchenchor) entführten das Publikum in eine weihnachtliche Welt der Musik. Kraftvoll, aber auch mit leisen Tönen, wurden klassische, alpenländische und besinnliche Weihnachtsstücke dargeboten.

Zu Beginn überzeugte das Blasorchester mit „O Sanctissima“. Im Zusammenspiel mit dem Chor folgten „Bethlehem – eine Weihnachtsgeschichte“ und „Transeamus usque Bethlehem“.

Stimm- und tongewaltig zogen der Musikverein und der Chor weiter mit Liedern zum Advent und Weihnacht im Alpenland.

Einer der Höhepunkte des kurzweiligen Abends war das „Ave Maria“ von Bach/Gonoud. Es wurde zunächst als Klarinettensolo von Günther Beugel, unterstützt von Markus Dopfer an der Orgel, dargeboten. Anschließend vervollständigte der Kirchenchor das Klangerlebnis.

Beim Stück „To my country“ agierten der im Altarraum spielende Musikverein und Wolfgang Härtl an der Kirchenorgel souverän zusammen. Um perfekt zu harmonieren, wurde durch Lichtsignale am Taktstock der Rhythmus des Dirigenten an den Organisten auf der Empore weitergegeben.

Stimmungsvoll umrahmt wurde der Abend von Pfarrer Michael Kinzl mit verbindenden Worten und Geschichten zur Weihnachtszeit.

Durch aufwendige Lichttechnik hüllte Willi Botzenhart die Pfarrkirche in verschiedenste Stimmungen.

Zum Abschluss spielte der Musikverein den Weihnachtsklassiker „White Christmas“, gesungen von Ulrike Dopfer und Patricia Kattler.

Nach minutenlangen stehenden Ovationen folgte mit dem Lied „Tochter Zion“, in das alle mit einstimmen konnten, eine letzte Zugabe.

Zum Ende des Konzerts bedankte sich Pfarrer Kinzl bei Künstlern und Publikum. Zudem rief er zu einer Spende auf. Ein Teil der Spendeneinnahmen wird zur Renovierung der Kirchenorgel beigesteuert. (zg)

