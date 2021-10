18-Jähriger fährt gegen Gartenzaun und dann davon

In Neuburg ist ein junger Autofahrer gegen einen Gartenzaun gefahren. Er hat sich nicht um den Schaden gekümmert.

Am Freitag gegen 16 Uhr verlor ein 18-jähriger Pkw Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Deshalb prallte sein Pkw in der Krumbacher Straße in Neuburg gegen einen angrenzenden Gartenzaun. Der Fahrer fuhr danach weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Den Fahrer erwartet nun aber unter anderem eine Anzeige wegen Unfallflucht, teilte die Polizei mit. (AZ)