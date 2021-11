Christbaum-Verkauf soll dem kranken Alexander aus Mindelzell helfen

Plus Franz Langenmaier will mit seinem traditionellen Christbaum-Verkauf einem Buben aus Mindelzell eine Delphin-Therapie ermöglichen, die sehr viel Geld kostet. Dafür spendet er von jedem Baum einen Euro.

Unter dem Motto: „Eines der schönsten Dinge, die wir tun können, ist einander zu helfen“, führt Franz Langenmaier auch dieses Jahr wieder einen Christbaum-Verkauf in der Adventszeit durch - und das schon seit 26 Jahren. Von jedem verkauften Baum spendet er einen Euro. Der nimmermüde Rentner ruft auch zu Spenden auf, um der Familie des schwerstkranken Alexander aus Mindelzell finanziell helfen zu können.