vor 23 Min.

Qualität und Vielfalt: Kammermusik am SKG

Programm gespickt mit musikalischen Kleinodien und vielerlei Facetten. Für Oberstufenschüler quasi eine Generalprobe für den praktischen Teil des Abiturs

Einen Kammermusikabend „gespickt mit musikalischen Kleinodien“ versprach Schulleiter Norbert Rehfuß zu Beginn des Konzerts kürzlich in der neuen Aula des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG).

Im Mittelpunkt des Konzertes stand die Kammermusik in vielerlei Facetten: Schüler von der 7. bis zur 12. Klasse musizierten Werke von der Barockzeit bis in die Moderne. Nach der festlichen Eröffnung durch das klangvoll besetzte Streicherensemble, das unter der Leitung von Susanne Freier den Marsch „Pomp and Circumstance“ musizierte, lieferte Marco Müller am Konzertflügel eine perlende Interpretation von Bachs Präludium und Fuge in B-Dur.

Danach folgten verschiedene Beiträge, die im Instrumentalunterricht der Schule (Peter Kovacs, Sabine Reus, Thomas und Susanne Freier) erarbeitet wurden und von dem hohen Niveau dieser Arbeit zeugten: Von der frisch vorgetragenen Cello-Sonata C-Dur von Cirri (Sarah und Marco Müller), dem mit weichem Legato ausgespielten „Le Souvenir“ mit Marco und Erich Müller, dem qualitätvollen Duospiel bei „Le Papillon“ für Violine und Viola (Agnes und Clara Schwarzmann), dem im klangschönen Vibrato von Laura Schlecker gestalteten Cellokonzert von Georg Goltermann und dem virtuosen Dialog von Violine und Klavier bei einem Werk von Fritz Kreisler (Elias Kolb). Aufhorchen ließen mehrere solistische Vorträge (Klavierbegleitung durch Silvia Kolb und Jochen Schwarzmann) durch die Schüler der Oberstufenkurse: eine gefühlvolle Kantilene von Poulenc (Katrin Ritter, Querflöte), dem solistischen Xylophonvortrag eines Bachmenuetts mit Vincent den Besten Roda und der klangschönen Marcello-Hornsonate mit Michael Kerler.

Quicklebendig in den technischen Passagen musizierten Jonas Lecheler mit seiner Tuba einen Konzertsatz von Don Haddad und Svenja Rattinger mit ihrem Alt-Saxophon einen tänzerischen Solosatz von Naulais: Allesamt junge Talente, die mit ihren Instrumenten die Abiturprüfung im Fach Musik praktisch ablegen werden. Stellvertretender Schulleiter Jochen Schwarzmann dankte im Namen des begeisterten Publikums für die „Qualität und Vielfalt“ der konzertanten Vorträge. (zg)