vor 1 Min.

Rund um Maria Trost wächst nun alles neu

Pflanzaktion der Gartler an der Kapelle Maria Trost in Behlingen. Unser Bild zeigt von links Leonhard Volk, Johann Bissinger, Tina Sailer und Karl Bock.

Der Obst- und Gartenbauverein Behlingen-Ried legt Grundstück der Maria-Trost-Kapelle in Behlingen neu an. Warum Radler hier gerne anhalten.

Wer auf dem Kammeltal-Radweg durch Behlingen fährt, kommt am südlichen Ortsende an der sehenswerten Maria-Trost-Kapelle, einem Rundbau aus dem Jahr 1699, vorbei. Die Kapelle wurde in den Jahren 1990 bis 1995 vom Gartenbauverein grundlegend saniert. Nun hat sich wieder etwas rund um das kleine Gotteshaus getan.

Zwischenzeitlich war das rund 400 Quadratmeter große Gemeinde-Grundstück mit Blattsträuchern so zugewachsen, dass die Kapelle nur noch teilweise zu sehen war. Auf Initiative des damaligen 1. Vorsitzenden des Vereins, Johann Mayer, plante und begann der Gartenbauverein im September 2019 das Grundstück neu zu gestalten und anzulegen.

Nach Rodungsarbeiten und der Entfernung von Wurzelstöcken wurden mithilfe des Bauhofs der Gemeinde Kammeltal die Abwasserleitungen neu verlegt. Außerdem wurden zum Verweilen der Besucher fünf Bänke und ein Tisch aufgestellt.

Mithilfe des von der Kreisgartenfachberaterin Tina Sailer erstellten Bepflanzungsplanes wurden von den Helfern des Gartenbauvereins im Lauf dieses Jahres die vorbereitenden Erdarbeiten ausgeführt.

Kreisfachberaterin Tina Sailer stand mit Rat und Tat beim Bepflanzen zur Seite

Im Oktober 2020 wurde schließlich auf dem Grundstück unter Anleitung von Frau Sailer und dem 2. Vorsitzenden des Gartenbauvereins, Erhart Zimmermann, mit mehreren Helfern neu bepflanzt und eingesät.

Mit Spenden wurde der Gartenbauverein bei der Finanzierung der Neubepflanzung von der Firma Weilbach und der Raiffeisenbank Krumbach unterstützt.

Künftig soll das Grundstück der Maria-Trost-Kapelle nicht nur Besucher zum Verweilen einladen, sondern auch Vögeln und Insekten ein breites Angebot an Futter- und Nistplätzen bieten, schreibt Herbert Schwarz vom Obst- und Gartenbauverein Behlingen-Ried in einer Pressemitteilung. (zg)