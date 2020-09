vor 47 Min.

Sicherheit für Fußgänger in Hairenbuch im Blick

Plus Waltenhauser Gemeinderatsremium entscheidet sich für Gehweg in der Kapellenstraße des Ortsteils. Was das für Schulkinder bedeutet.

Von Werner Glogger

Neben den Erhaltungsmaßnahmen von Feld- und Wirtschaftswegen und anderen Themen ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auch um eine ungünstige Verkehrssituation im Ortsteil Hairenbuch. Um eine geeignete Lösung zu finden, erkundeten die Ratsmitglieder vor Sitzungsbeginn die Lage vor Ort.

An der Kurve in Hairenbuch ist es unübersichtlich

Worum geht es dabei? Bislang müssen Fußgänger, und hier insbesondere die Schulkinder, von der Ortsmitte her kommend die Fahrbahn der Kapellenstraße benutzen, um zur Schulbushaltestelle am westlichen Ortseingang zu gelangen, ebenso ist es in umgekehrter Richtung. Bedingt durch die Kurve an der Einmündung der Kohlstattstraße und einer Hecke ist zudem die Übersichtlichkeit für die Verkehrsteilnehmer eingeschränkt und stellt eine Gefahrenstelle dar.

Bürgermeister Alois Rampp und die Ratsmitglieder waren sich einig, dass mit einem einseitigen Gehsteig eine deutliche Verbesserung erzielt werden könne. Demnach ist vorgesehen, auf einem Teilstück der Kapellenstraße ausgehend vom Anfang der Hecke einen etwa 125 Meter langen Gehsteig anzulegen, der nach der Gutnachbrücke bei der Schulbushaltestelle enden soll. Als maximale Breite sind 1,25 Meter vorgesehen. Vorteilhaft erweist sich, dass für den benötigten Grund keine Zukäufe erforderlich sind, denn der jetzige Grünstreifen entlang der Straße ist im Besitz der Gemeinde und vor, sowie im Kurvenbereich der Kapellenstraße bietet die Straßenbreite ausreichend Platz zur Anlage des Gehweges. Allerdings muss noch geklärt werden, ob eine Asphaltierung oder eine Pflasterung vorgenommen wird, nachdem sich in dem Grünstreifen Versorgungsleitungen, wie das Glasfaserkabel, befinden.

Die Herstellung des Gehweges ist für das Frühjahr 2021 geplant, der Bürgermeister wird jedoch zunächst Angebote anfordern.

Lesen Sie dazu auch:

So steht es um die Kinderbetreuung in der VG Krumbach

Feuerwehrhäuser erhalten Schließanlagen

Wie Waltenhausen das dörfliche Ortsbild erhalten möchte