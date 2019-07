vor 50 Min.

Waren Thannhausens Veteranen die ersten Europäer?

In ihrer Satzung steht als wichtigste Aufgabe die Förderung der europäischen Einigung. Welche Bedeutung die Fahnenweihe vor 60 Jahre hatte.

Von Hans Bosch

Die Kameradschaft ehemaliger Soldaten Thannhausen ist nach der Musikvereinigung einer der ältesten Vereine in der Mindelstadt. Gegründet im Jahre 1843 feierten die Veteranen im vergangenen Jahr das 175-jährige Bestehen und erinnern sich in diesen Wochen der denkwürdigen Fahnenweihe im Juni 1959 – also vor 60 Jahren. Mit ihr sind die Aktiven noch immer bei festlichen Anlässen wie Fronleichnam und jährliche Gedenkfeier der Friedenskapelle Waldheim präsent, dies gilt ebenso für den jährlichen Volkstrauertag, die Pflege von Mahnmalen und diverse Ausflüge.

Die Vereinsfahne ist bei jedem dieser Auftritte dabei. Darauf legen der seit zwei Jahren amtierende Thorsten Sandkuhl und sein Vereinsausschuss großen Wert. „Wir wollen uns zeigen!“, so der Vorsitzende und auf diese Art dem Vereinszweck gerecht werden. Nach der Satzung steht an erster Stelle die Förderung des europäischen Einigungsgedankens, die Versöhnung unter ehemaligen Kriegsgegnern sowie die Heranführung der Jugend an das Gemeinschaftsbewusstsein.

213 Mitglieder sind es, die der Kameradschaft ehemaliger Soldaten die Treue halten. Das ist nicht überall so, wie sich am Beispiel Krumbach zeigt, wo sich kein neuer Vorsitzender fand und sich der Ortsverein vor zwei Jahren offiziell auflöste.

Erster Verein entstand 1843

Zurück zur Thannhauser Vereinsgeschichte: Die ersten Kriegervereine gründeten sich im süddeutschen Raum anfangs des 18. Jahrhunderts. Man schrieb das Jahr 1843, als sich in Thannhausen einige Ehemalige zum Soldaten- und Veteranenverein zusammenschlossen und dies mit einer eigenen Vereinsfahne besiegelten. Sie ist durch eine grundlegende Restaurierung im Jahre 2009 noch heute erhalten, befindet sich im Depot und wird nur bei besonderen Anlässen gezeigt. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs hörte die Vereinstätigkeit wie überall auf und erst 1952 kam es zur Neugründung unter dem heutigen Namen Kameradschaft ehemaliger Soldaten.

Die vor 60 Jahren neu geweihte Fahne ist den Thannhauser Stadtfarben grün-weiß angepasst und zeigt das Thannhauser und auf der Rückseite das bayerische Wappen. Die Vereinsoberen beauftragten die Klosterfrauen aus Oberschönenfeld mit den Näh- und Stickarbeiten und so erfuhr die neue Fahne 125 Jahre nach der Vereinsgründung ihre Weihe durch Stadtpfarrer Dr. Rupert Heiß. Die Tage wurden zu einem Jubiläum „in einer Atmosphäre froher Volksfestgemeinschaft“, wie die Mittelschwäbischen Nachrichten einen Tag später berichteten. Auftakt war danach „ein mitternächtlicher Fackelzug aller Thannhauser Vereine, der sich mit bunten Lichtern, Wimpeln und Fahnen durch die mit Tannengrün und Eichenlaub geschmückten Straßen vom Festplatz zum Hotel Post bewegte. Dort standen im weiten Rund Tausende von Zuschauern, als die Blaskapelle unter Leitung von Anton Guntner zusammen mit dem Spielmannszug den Großen Zapfenstreich intonierte.“ Eine nicht alltägliche Feierstunde so wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Lassen wir noch einmal den MN-Chronisten berichten: „Wie viel Erinnern an ferne Zeiten, da die heute ergrauten Männer ihren Dienst leisteten in den Heimatgarnisonen, wie viel wehmütiges Gedenken auch an so viele Kameraden, für die vor Jahren für immer der Zapfenstreich geblasen worden ist, war mit dieser Stunde verbunden.“

Der Spielmannszug mit Tambourmajor Hans Stein weckte am frühen Sonntagmorgen die „friedlichen Schläfer zu neuem Festbeginn“ so die MN weiter. Zu einem Ehrenzug versammelten sich zahlreiche Gastvereine sowie ein Zug junger Soldaten der Bundeswehr (sie waren vom damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß persönlich vom Standort Lagerlechfeld nach Thannhausen beordert worden) in der Jakob-Zwiebel-Straße. Gemeinsam marschierten sie vor die Kirche zur festlichen Feldmesse. Stadtpfarrer Heiß verwies in seiner Predigt auf den „Soldaten und Ritter St. Georg“, dem die neue Fahne geweiht sei. „Unter dieser Fahne mögen alle, die ihr folgen, siegreich sein im Kampf gegen alle inneren und äußeren Feinde“, war sein Aufruf. Der Patenverein Münsterhausen überreichte das erste Fahnenband und erhielt Gleiches als Erinnerungsgeschenk zurück.

Ein begeisterndes Spalier bis zum Festplatz

Es folgte das feierliche Totengedenken, die Musik spielte das Lied vom guten Kameraden, Ehrensalven hallten über das Mindeltal und an der Gefallenengedenkstätte auf dem Kirchfriedhof wurden von Landrat Karl Graf und Bürgermeister Wilhelm Donderer Kränze für die gefallenen und vermissten Kameraden nieder gelegt. Ein weiterer Höhepunkt folgte am Nachmittag: Über 50 Vereine, darunter mehrere Musikkapellen mit 65 unterschiedlichen Fahnen, marschierten beim Festzug durch Thannhausen. Die Bürger und zahlreiche Gäste bildeten ein begeisterndes Spalier bis zum Festplatz.

Dort war es Vereinsvorsitzender Johann Albrecht, der an verschiedene Höhepunkte aber auch Krisenzeiten seit der Gründung erinnerte. Sein Wunsch: „Alle sollen in tiefer Dankbarkeit auf jene Männer zurückblicken, die im Verlauf von zwei Weltkriegen keineswegs den Militarismus verherrlichten, vielmehr immer die Kameradschaft aufrecht erhalten und gefördert haben.“

Bürgermeister Donderer hatte die gleiche Hoffnung: „Möge die neue Fahne immer nur friedlichen Zwecken dienen und nicht wie die bisherige, sich vor so vielen Soldatengräbern neigen zu müssen.“ Für Landrat Karl Graf war es der „stolzeste und festlichste Tag, den die junge Stadt Thannhausen und die Kameradschaft ehemaliger Soldaten“ bisher erleben durften. Wobei er sich sicher war: „Die neue Fahne ist Symbol der Vereinigung, des Zusammenhalts und der Kameradschaft. Sie wird nicht zum Symbol werden für militärische oder kriegerische Gedanken.“ Dies gilt zumindest für die seit diesem Tag vergangenen 60 Jahre, also bis heute.