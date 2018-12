vor 51 Min.

Ziemetshauser Christkindlesmarkt beginnt heute

Am Freitag, 7. Dezember startet der Christkindlesmarkt in Ziemetshausen.

Ziemetshausen steht am heutigen Freitagabend ganz im Zeichen des adventlichen Zaubers.

Der Ziemetshauser Christkindlesmarkt wird am heutigen Freitag, 7. Dezember, um 18 Uhr eröffnet und bis Sonntag, 9. Dezember gleicht das Museumsgelände einem Weihnachtsdorf. Eine Formation der Musikvereinigung spielt adventliche Weisen, es singen die Kinder vom Kindergarten Märcheninsel, Alleinunterhalter Thorsten Engel unterhält die Besucher rund um den Baum an allen Tagen.

Altenmafia und Wäckerlechor spielen und singen am Samstag auf, die Gruppe Magicum Ignis zieht die Gäste mit einer Feuershow in ihren Bann. Das Weberstüble lädt zur gemütlichen Einkehr ein, das Harmonika-Duo Drexel spielt hier Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Im Handwebsaal über der Weberei liest Gabriele Heinze am Samstag- und Sonntagnachmittag Geschichten von „Mutter Erde“ und unternimmt einiges mit Kindern ab vier Jahren.

Am Sonntag wirbeln die Zumba-Kids um 16.30 Uhr über die Bühne und um 18 Uhr kommt der Nikolaus zu Besuch. Die spannende Verlosung der Preise aus dem Losverkauf beendet den Christkindlesmarkt am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr.

