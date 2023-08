Aichen

06:00 Uhr

Gemeinderat Aichen lehnt Vodafone-Mobilfunkmast ab

Plus Der Aichener Gemeinderat befasste sich mit diversen Bauangelegenheiten. Ein etwa 40 Meter hoher Mobilfunkmast darf nicht errichtet werden.

Von Josef Jäger

Bürgermeister Alois Kling und der Aichener Gemeinderat haben derzeit keinen Grund zum Meckern: Den Herausforderungen wurden im ersten Halbjahr mit Lösungen zur qualitätsvollen Weiterentwicklung der Gemeinde begegnet. So lässt auch Bürgermeister Kling in der Halbzeit-Bilanz wissen: "Wir haben eigentlich alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben." Dass das Dorf und der ländliche Raum Zukunft haben, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung durch Bauanfragen deutlich.

Gerüstbauer und Zimmerei wollen sich im Gewerbegebiet Nord weiterentwickeln

Vor allem im Ortsteil Memmenhausen im Gewerbegebiet „Nord“ beabsichtigen ein Gerüstbaubetrieb und eine Zimmerei eine Weiterentwicklung der bestehenden Betriebsflächen – dazu ist eine Ausweisung von zusätzlichen Bauflächen erforderlich. Gerade die Zimmererfirma beabsichtigt, eine zusätzliche Werk- und Lagerhalle (etwa 1000 Quadratmeter) sowie Lager- und Abstellflächen für Maschinen und Gerätschaften zu errichten. Um die geplanten Bauabsichten realisieren zu können und für die bereits genutzten Erweiterungsflächen bauplanungsrechtliche Verhältnisse zu schaffen, ist es erforderlich, eine bauleitplanerische Entwicklung vorzunehmen. Mit den Planungsleistungen wurde das Architekturbüro Glogger beauftragt – das auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung in ausführlicher Form den Vorentwurf zur „Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Memmenhausen-Nord“ präsentierte. Dazu sagte Bürgermeister Kling: "Wir haben natürlich großes Interesse, so weit möglich unsere heimischen Firmen bei den Projekten zu unterstützen." Der Gemeinderat billigte einstimmig den Vorentwurf der „Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet "Memmenhausen-Nord".

