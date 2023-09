Mountainbike-Strecke im Egger-Wald wird baurechtlich abgesichert

Plus Für die Rennstrecke der Familie Egger für Mountainbiker im Wald von Obergessertshausen wurde ein Bebauungsplan aufgestellt und im Gemeinderat vorgestellt.

Ein Projekt um die bekannte Mountainbikerfamilie Egger beschäftigte in der jüngsten Sitzung erneut den Aichener Bürgermeister Alois Kling und den Gemeinderat: Es ist der vorhabenbezogene Bebauungsplanes „MTB-Strecke-Weiherberg“ in Obergessertshausen. Dabei geht es darum, um die Cross-Country-Rennstrecke der Familie Egger, welche bereits im Südosten des Ortsteiles Obergessertshausen errichtet wurde und temporär genutzt werden soll, planungsrechtlich zu sichern.

Für entsprechende Sport- und Kulturveranstaltungen soll künftig im Flächennutzungsplan ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Waldbestand und Landwirtschaft mit temporärer Sport- und Freizeitnutzung“ ausgewiesen werden. Der Standort der Rennstrecke – besser der Wald - oberhalb von Obergessertshausen ist schon lange im Familienbesitz der Familie Egger und ist laut Fachleuten der optimale Ort für eine anspruchsvolle Cross-Country-Rennstrecke. Dort haben sich in der Vergangenheit bei nationalen und internationalen Wettbewerben, die im Jahresablauf sehr gering sind, die Crème de la Crème von Bikern spannende Rennen geliefert. Nun hat Architekt Eugen Riedler die Stellungnahmen des Landratsamtes zum Entwurf vom 6. Oktober 2022 überarbeitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Stellungnahmen wurden eingearbeitet im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege, Ortsplanung/Städtebau/Gestaltung, Immissionsschutz und Verkehrswesen.