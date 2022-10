Was aus Aichens Abwasser werden soll

Eine Machbarkeits-Studie vergleicht die Investitionen in Aichens bestehende Kläranlage mit einem Anschluss an Ziemetshausen.

Es sei zwar noch Zukunftsmusik, aber man könne gar nicht früh genug mit der Planung beginnen, wie künftig mit dem Abwasser der Gemeinde Aichen verfahren werden solle oder könnte. Deshalb hat Aichens Bürgermeister Alois Kling beim Planungsbüro Steinbacher Consult aus Neusäß eine Machbarkeits-Studie in Auftrag gegeben. Diese stellte Andreas Kottmair jüngst im Gemeinderat vor. Eines steht bereits fest: Die Gemeinde muss in Zukunft Geld in die Hand nehmen.

Kottmair erläuterte den Zweck des Vorhabens: Die gut 30 Jahre alten Kläranlagen Aichen und Ziemetshausen brauchen in den nächsten Jahren eine neue wasserrechtliche Erlaubnis. Deshalb sind mehr oder weniger umfangreiche Sanierungs-Investitionen zu erwarten. Ziel der Studie sei es zu klären, ob ein Anschluss von Aichen an die Kläranlage Ziemetshausen wirtschaftlich vorteilhafter wäre.

So sehen die aktuellen Verhältnisse im oberen Zusamtal aus: Die Kläranlage von Aichen ist auf 1500 Einwohner-Richtwerte eingerichtet. Es handelt sich um eine Abwasser-Teichanlage mit drei zwischengeschalteten Rotations-Tauchkörpern. Die Ziemetshauser Anlage ist auf 6350 Einwohner-Richtwerte ausgelegt. Als Vorfluter dient jeweils die Zusam. Bei beiden Anlagen sind noch Kapazitäten frei.

Eine mechanisch-biologische Kläranlage in Aichen

Aichen hat ein Kanalnetz im Misch- und Trennsystem sowie im Ortsteil Memmenhausen eine mechanisch-biologische Kläranlage mit drei Scheiben-Tauchkörpern. Ziemetshausen: Das Kanalnetz ist überwiegend im Mischsystem hergestellt. Die mechanisch-biologische Kläranlage ist eine Belebungs-Anlage.

Die aktuelle Reinigungsleistung der Kläranlage Aichen wird nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamtes auch den zukünftigen Anforderungen uneingeschränkt gerecht. Somit sind bei den Investitionskosten lediglich Maßnahmen zu berücksichtigen, die der Instandhaltung oder Modernisierung dienen.

Krottmair hat eine Kosten-Prognose für den Zeitraum von 20 Jahren bei eigener Anlage in Aichen ausgearbeitet. Er rechnet mit Investitionen von 710.000 Euro netto. Die laufenden Kosten bezifferte er mit 65.000 Euro netto pro Jahr. Er hatte auch einen Lösungsansatz bei einer Abwasser-Überleitung von Aichen zur Kläranlage Ziemetshausen. Die Investitionskosten für diese Variante benannte der Planer mit 2.69 Millionen Euro netto für 20 Jahre, laufende Kosten etwa 30.900 Euro im Jahr.

Zusammenfassend könne gesagt werden, dass die unabhängige Ertüchtigung der Kläranlage Aichen damit als wesentlich wirtschaftlicher zu bewerten ist. Dies gilt umso mehr, als die hohen Preissteigerungen im Baugewerbe noch nicht berücksichtigt wurden. Abschließend Krottmair: Aktuell muss an beiden Anlagen in den nächsten zwei Jahrzehnten bis auf kleine Nachbesserungen noch nichts gemacht werden.