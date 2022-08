Aletshausen

vor 17 Min.

Der Krieger- und Soldatenverein Aletshausen feiert 150-Jähriges

Plus Über die Geschichte des Vereins, der einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Leben in Aletshausen leistet und die Bedeutung von Krieger- und Soldatenvereinen.

Von Klemens Funk

Am Samstag, den 20. August, feiert der Verein der Krieger- und Soldatenkameradschaft seinen 150. Geburtstag. Die Feier dieses Jubiläums ist eingefügt in das Aletshauser Dorffest, das alljährlich vom Musikverein durchgeführt wird und dieses Jahr vom 19. bis 21. August stattfindet. Im Rahmen des Festaktes, zu dem auch die Nachbarvereine eingeladen sind, wird beim abendlichen Gottesdienst an der Lourdesgrotte die restaurierte Vereinsfahne geweiht.

