vor 35 Min.

Die Pläne für ein neues Baugebiet in Aletshausen schreiten voran

In Aletshausen sollen neue Bauplätze entstehen.

Plus In der Gemeinderatssitzung in Aletshausen wurde der Bebauungsplan für 17 Wohnhäuser vorgestellt. Vorgaben und Festsetzungen sind genau definiert.

Von Karl Kleiber

Bei der jüngsten Sitzung der Gemeinderäte kam man der Realisierung des neuen Baugebietes „Südlich Kammerweg“ ein ganzes Stück näher. Julia Amschler vom Ingenieurbüro Kammer aus Donauwörth stellte den Entwurf der Satzung für dieses Gebiet vor und erläuterte Details. Geplant sind zwei große Parzellen zwischen 800 und 1000 Quadratmetern Größe und zehn zwischen 500 und 640 Quadratmetern, sowie fünf Bauplätze, die zwischen 170 und 250 Meter im Quadrat haben. Hier sind sogenannte Tiny-Häuser vorgesehen.

