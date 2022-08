Eine Aletshauser Botschaft für Friede und Freiheit

Plus Die Aletshauser Krieger- und Soldatenkameradschaft feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Die erneuerte Vereinsfahne wird gesegnet.

Krieg und sein schrecklicher Abgrund: Die Geschehnisse in der Ukraine machen dieses Thema auf eine beklemmende Weise aktuell. Vor der langen Friedensperiode seit 1945 war die deutsche Geschichte durch Kriege gezeichnet. Viele Krieger- und Soldatenvereine greifen dies bis heute in ihrer täglichen Arbeit auf. Die Aletshauser Krieger- und Soldatenkameradschaft konnte jetzt ihr 150-jähriges Bestehen feiern.