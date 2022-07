Als die Orgel noch Blasbalgtreter brauchte

Plus Der Organistendienst gehörte lange Zeit zu den besonderen Aufgaben des Lehrers. Wie es in Balzhausen deshalb einmal zu einer Strafversetzung kam.

Als Kaiser Karl der Große vom oströmischen Kaiser eine Orgel geschenkt bekam, war er von dem Wunderwerk derart begeistert, dass er am liebsten alle seine Pfalzkirchen mit Orgeln ausgestattet hätte. Es war jedoch noch ein weiter Weg, bis jede Kirche über eine Orgel verfügte.