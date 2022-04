Balzhausen investiert kräftig in seine Infrastruktur

Die Finanzlage der Gemeinde ist angespannt. Welche Projekte von der Erweiterung der Kindertagesstätte bis hin zum Erwerb von Grundstücken in diesem Jahr wichtig sind.

Die Gemeinde Balzhausen investiert intensiv in ihre Infrastruktur: Für die Planung der Erweiterung der Kindertagesstätte sind im aktuellen Haushalt rund 2,43 Millionen Euro vorgesehen. Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 662.000 Euro eingeplant. 200.000 Euro werden für die Lüftungsanlagen der Grundschule Balzhausen bereitgestellt.

Der Gemeinderat Balzhausen verabschiedete kürzlich einen Rekord-Haushalt für das Jahr 2022. Er hat ein Gesamtvolumen von rund 7,67 Millionen Euro und ist der größte, der jemals hier aufgestellt wurde. Er beinhaltet im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben etwa 3,49 Millionen Euro. Auf den Vermögenshaushalt (Investitionen) entfallen circa 4,19 Millionen. Aus den Rücklagen müssen zur Finanzierung der Investitionen drei Millionen Euro entnommen werden, die dann nur noch 100.000 Euro betragen. Geplant ist auch ein Zwischenkredit von 470.000 Euro. Das Wichtigste: Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Zum Beratungsbeginn erläuterte Martina Fahrner, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen, dass sich Balzhausen durch sehr hohe Investitionen in einer angespannten Finanzlage befinde. Zu Buche schlagen hauptsächlich Kindergarten, Brückenbau, Restzahlung Hochwasserschutz und Grundstückserwerb. Bürgermeister Daniel Mayer sagte, man habe an allen Ecken und Enden gespart und Abstriche gemacht, um mit viel Mühe die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung von 117.000 Euro in den Vermögenshaushalt zu erreichen.

Welche Steuereinnahmen Balzhausen in diesem Jahr hat

Anschließend gingen Kämmerin und Gremium den Haushaltsplan durch. Die wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind: Grundsteuer A und B 180.000 Euro, Gewerbesteuer 1,2 Millionen Euro, Einkommensteuer 850.000 Euro, Wassergebühren 140.000 Euro und Abwassergebühren 110.000 Euro. Als staatlicher Anteil an der Umsatzsteuer werden 100.000 Euro erwartet.

Die Personalkosten beziffert die Kämmerin mit 71.100 Euro. Hier sind Erhöhungen mit eingerechnet. Da die Gemeinde aktuell noch mehr als 250.000 Euro angelegt hat, sind 8000 Euro Strafzins fällig, war in der Sitzung zu erfahren. Den Einnahmen von 21.900 Euro bei der freiwilligen Feuerwehr stehen 127.100 Euro an Ausgaben gegenüber. Für die Sanierung des Vakuum-Schmutzwasserkanals sind 100.000 Euro eingeplant..

Der Unterhalt des Kindergartens Maria Immaculata, so Fahrner, werde für die Gemeinde immer teurer: Alle Ausgaben, auch für fremd untergebrachte Kinder, werden wohl 361.400 Euro ausmachen. An Zuweisungen des Freistaates sind 198.500 Euro angesetzt. Somit verbleibt ein Fehlbetrag von 162.900 Euro, den die Gemeinde zu tragen hat. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr um gut 26.000 Euro erhöht.

Was die Gemeinde Balzhausen an den Landkreis zahlt

Weitere erhebliche Ausgaben sind: Die Kreisumlage der Gemeinde an den Landkreis erhöht sich um 260.800 Euro auf knapp 1,149 Millionen Euro, die Verwaltungsgemeinschaftsumlage beträgt 205.000 Euro und die Gewerbesteuerumlage an den Staat 135.500 Euro. Für den Unterhalt der Straßen, Wege und Brücken sind 80.000 Euro eingeplant. Bei der Abwasserbeseitigung werden 215.900 Euro Einnahmen erwartet, aber dennoch droht ein Minus von 60.900 Euro.

Im Vermögenshaushalt sind als wichtige Einnahmen vorgesehen: Rücklagenentnahme drei Millionen Euro, Zuschuss Lüftungsanlagen Grundschule 160.000 Euro, Verkauf von bebauten Grundstücken 168.000 Euro und Bauplätzen 54.000 Euro, staatliche Investitions-Zuweisung 77.000 Euro sowie ein Kredit zur Zwischenfinanzierung von 470.000 Euro. Auch in den örtlichen und überörtlichen Hochwasserschutz wird investiert. Hier sind es 112.000 Euro.

In der Beurteilung des Etats erwähnte Bürgermeister Mayer, dass die enormen Investitionen die Gemeinde finanziell stark belasten. Trotz gut fließender Steuern heißt die Devise für die nächste Zeit: sparen, sparen, sparen. Anschließend wurden Haushaltsplan, Satzung und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 einstimmig verabschiedet.