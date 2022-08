Lorenz Frieder holt Bogen-Titel für den BSC Hohenraunau

Auf der Olympia-Anlage von 1972 wird Lorenz Frieder (BSC Hohenraunau) Bayerischer Schüler-Meister mit dem Compound-Bogen.

Im speziellen Ambiente der Olympia-Wettkampfstätte von 1972 haben Bayerns beste Bogenschützen ihre Meister 2022 ermittelt. Einen von ihnen stellt nun der BSC Hohenraunau: Compound-Schütze Lorenz Frieder gewann in Garching-Hochbrück bei den Schülern. Mit 622 Ringen setzte er sich klar vor seinen einzigen Kontrahenten, Lorenz Trommer (SG Bad Wörishofen/570).

50 Jahre zuvor hatten sich die Sportschützen auf der Anlage in Hochbrück gemessen; 95 Bogenschützen aus 27 Ländern rangen damals im Englischen Garten um Olympische Medaillen. Diesmal ging aus auf Landesebene darum, möglichst viele Pfeile ins Gold zu bringen. Nach den Qualifikationswettkämpfen standen nun 309 Recurve-, 101 Compound- und 83 Blankbogenschützen bereit.

Von Beginn an in Führung

Die Temperaturen, der tückische Wind (dafür ist der Bogenplatz auf der Olympia-Schießanlage bekannt) und die Gegner machten es Frieder nicht leicht. Er schoss dennoch routiniert und ließ sich von den Gegebenheiten nicht beirren. Von der ersten Phase an führte er und konnte die Treffsicherheit bis zum Schluss aufrecht halten. Am Ende war er zurecht stolz auf seinen Erfolg, mit dem er in seinem Heimatverein Riesenjubel auslöste.

Frieder trainiert seit sieben Jahren mindestens zwei Mal wöchentlich und konnte dadurch seine Leistung stetig steigern. Sein Übungsfleiß wurde nun zum wiederholten Mal belohnt. (AZ)

