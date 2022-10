Breitenthaler Ausstellung widmet sich dem Thema Wunder

Beim Stichwort Heilige denken viele Menschen wohl an Gestalten aus der Vergangenheit. Carlo Acutis hingegen war eine Art "Cyberapostel".

Der junge Italiener wäre heute 31 Jahre alt. 2006 starb er im Alter von 15 Jahren. 2020 wurde er seliggesprochen. Der Jugendliche hatte weltweit „Eucharistische Wunder“ recherchiert und eine eigene Website dazu programmiert. Eucharistische Wunder sind Zeichen aus allen Jahrhunderten der Geschichte, in denen die Wahrheit des katholischen Glaubens an die wirkliche Gegenwart Christi in den Gestalten von Brot und Wein verdeutlicht wird. Die Eucharistie, das heilige Messopfer, ist die Mitte des katholischen Glaubens, das Herz der Kirche. Nun ist eine Ausstellung über sein Wirken in Breitenthal zu sehen.

Die Bilder von Carlo Acutis wurden in den vergangenen Jahren zu einer Ausstellung mit insgesamt 136 Geschehnissen aus aller Welt zusammengefasst. Ein Teil davon ist von Allerheiligen, Dienstag, 1. November, bis zum 1. Advent, Sonntag, 27. November, in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Breitenthal zu erleben. Die Kirche ist den ganzen Tag geöffnet.

Jeweils am Mittwochabend sind alle zu einer gestalteten Anbetung nach der Messe um 18 Uhr eingeladen. Sie endet jeweils um 20 Uhr. In eigenen Vorträgen für Erwachsene und auch für Kinder wird Dekan Klaus Bucher die Ausstellung erklären. Höhepunkt und Abschluss ist die große Nacht der Lichter am Samstag vor dem 1. Advent. (AZ)