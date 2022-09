Breitenthal

vor 18 Min.

Die DJK Breitenthal blickt auf 60 Jahre Vereinsgeschichte zurück

Die DJK Breitenthal freut sich über as 60-jährige Bestehen.

Plus Zum Jubiläum gab's einen unterhaltsamen Festabend mit zahlreichen Gästen und einer besonderen Auszeichnung.

Von Susi Hofmeister

Zu einem Festabend anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums lud der Traditionsverein DJK Breitenthal 1962 ins Vereinsheim in Breitenthal. An diesem Abend nutzten die Vereinsvorstände und Gastredner in ihren Ansprachen die Gelegenheit, besonders die ehrenamtlich Tätigen zu würdigen, welche den Erfolg des Vereins erst möglich machten. Rückblicke, Einblicke und Ausblicke wurde den Gästen durch die unterhaltsamen Einlagen der Abteilungen ins Vereinsgeschehen der DJK geboten.

