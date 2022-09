Bekommt Breitenthal ein neues Feuerwehrgerätehaus?

Plus Hohe Baukosten und die Wirtschaftskrise lassen Zweifel an der zeitnahen Verwirklichung eines neuen Feuerwehrgerätehauses für Breitenthal aufkommen.

Die Vorstellung eines Vorentwurfs des Feuerwehrgerätehauses für Breitenthals Freiwillige Feuerwehr war erster Punkt der Gemeinderatssitzung, zu der Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler begrüßte. Nach der Inspektion im letzten Jahr zeigte sich, dass das alte Feuerwehrhaus, ein ehemaliger Viehstall aus dem Jahr 1976, nicht mehr zeitgemäß ist. Planende Architektin Kirsten Shrestha vom beauftragten Ingenieurbüro Schuster Engineering aus Neuburg erläuterte in einer Präsentation die Planung nach den gewünschten Vorgaben. Ein eigens gegründeter Arbeitskreis, bestehend aus Feuerwehrkommandanten, Gemeinderäten und Bürgermeister, legte die Planungsgrundlagen hierfür fest.