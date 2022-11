Neue Geh- und Radwege entstehen in Breitenthal

Ein Planungsvorentwurf von zwei neuen Radwegen wurde dem Gemeinderat vorgestellt. Auch weitere Energieeinsparungen waren ein Thema.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Diplom-Ingenieur Günther Thielemann vom Ingenieurbüro Thielemann und Friderich aus Dinkelscherben einen Entwurfsplan für den Geh- und Radwegausbau am Oberrieder Weiher, vom Kiosk bis zur Schranke Richtung Süden sowie einen Ortsverbindungsweg von Oberried nach Breitenthal bis zum Kirchenweg, vor.

Lageplan von Geh- und Radweg am Oberrieder Weiher und von Oberried nach Breitental. Foto: Bayerische Vermessungsverwaltung 2021, Eurogeographics

Als „Radweg Nummer 1“, betitelten Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler und Thielemann den Radweg, der bereits von der Staatsstraße bis zum Kiosk am Oberrieder Weiher besteht und nun weitergeführt werden soll. Circa 700 Meter Länge vom Kiosk entlang des Westufers bis zur Schranke Richtung Süden wurden in einem Entwurfsplan erläutert. Verschiedene Varianten der Bauweise, Wegbreite und des Fahrbahnbelages sowie Gefahrenzonen an Ein- und Ausfahrten von Segelclub oder Campingplatz wurden diskutiert. Um nicht zu viel von den verpachteten Grundstücken der Freizeit- und Sportgemeinschaften abzugreifen, welche vom Bau des Geh- und Radweges betroffen sind, wird der Weg in unterschiedlichen Breiten verlaufen. Vorgegebene Mindestmaße müssen eingehalten werden. Bedacht wurde auch, dass dieser Radweg nicht einspurig, also mit Gegenverkehr vorgesehen ist. Der breiteste Eingriff in die Grundstücke wird bei circa 2,60 Meter liegen. Der schmalste bei etwa 1,20 Meter.

Eine kleine Fahrbahnverschiebung wird aus Sicherheitsgründen und wegen Platzmangel auf Höhe des Kiosk notwendig sein. Da in diesem Bereich die Fahrbahn sowieso in keinem guten Zustand sei, würde hier ein Neuer Belag im Zuge des Ausbaus ausgeführt werden. Alter Baumbestand auf Höhe des Kiosks wird erhalten bleiben und der Zaun entlang der Strecke erneuert.

Ein neuer Radweg verbindet Oberried und Breitenthal

„Radweg Nummer 2“, wird eine Ortsverbindung von Oberried nach Breitenthal auf circa 560 Meter Länge. Wie bei Radweg Nr. 1 soll eine einfache, sinnvolle und kostengünstige Lösung zur Ausführung kommen. Auf unnötige „Schwenkungen“ vor Ortsein- und Ausfahrten sowie Einmündungen, welche Raser ausbremsen sollen, wird verzichtet. Landwirtschaftlicher Verkehr mit großen Fahrzeugen würde hierdurch nur behindert werden. Da das Gelände an dieser Strecke flach verläuft, biete sich der Radweg entlang der Straße an, so Thielemann. Eine vorläufige Kostenschätzung belief sich für beide Radwege zusammen auf circa 941.500 Euro. Davon seien circa 706.125 Euro Förderungen zu erwarten. Der Gemeindeanteil wird mit 235.375 Euro beziffert. Die Gemeinderäte stimmten den Planungen mit Änderungswünschen einstimmig zu. Somit kann auch der Förderantrag eingereicht werden.

Nachdem in der letzten Sitzung auch über Möglichkeiten der Energieeinsparung in der Gemeinde Breitenthal nachgedacht wurde, informierte sich Wohlhöfler beim ÜWK in Krumbach. Von etwa 243 Leuchtstellen sind fast alle bereits mit LED Lampen ausgestattet. Der Rest habe Einsparungspotenzial. Ein Großteil der Straßenlaternen werde bereits gedimmt.

