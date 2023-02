Unfall bei Seifertshofen: Traktor biegt in Acker ab, Auto überholt

Eine Autofahrerin überholt einen Traktor, der gerade nach links abbiegt. Zwischen Nattenhausen und Seifertshofen kommt es zum Zusammenstoß.

Am Freitagnachmittag war der Fahrer eines Traktors mit einem hinten angebrachten Heckcontainer auf der Kreisstraße 13 zwischen Seifertshofen und dem Nattenhauser Kreisverkehr unterwegs. Auf offener Strecke wollte er nach links auf einen Acker abbiegen und setzte laut Polizei auch den Blinker. Eine nachfolgende Autofahrerin scherte jedoch in diesem Moment hinter dem Traktor aus, um ihn zu überholen, da offenbar die Sicht auf den Blinker durch das Anbaugerät stark eingeschränkt war. In Folge des Abbiegevorganges streiften sich die beiden Fahrzeuge, die danach im Acker zum Stehen kamen. Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand. Das Auto musste allerdings aufgrund der Schäden im Frontbereich abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. (AZ)