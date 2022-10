Breitenthal

18:00 Uhr

Wie Breitenthal sich auf einen Blackout vorbereitet

Der neue Bauhof in Breitenthal ist die Anlaufstelle bei einem Blackout.

Plus Die Gemeinde möchte keine Panik verbreiten, hat aber ein Konzept für den Notfall in der Schublade.

Von Susi Hofmeister Artikel anhören Shape

Die Versorgung mit Gas und Strom ist ein Thema, das Sorge bereitet. Was ist wichtig für die Gemeinde bei Stromausfall? Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler will zum Thema „Blackout“ die Gemeinderatsmitglieder durch aktuellen Kenntnisstand mit auf den Weg nehmen, was im Katastrophenfall zu tun ist.

