Deisenhausen

12:30 Uhr

Warum die Feuerwehren aus Ober- und Unterbleichen fusionieren

Plus Die bislang getrennten Wehren aus Ober- und Unterbleichen werden aufgelöst. Der Impuls zur Fusion kam von den Feuerwehrleuten selbst. Auch Wasserleitungen sind Thema im Gemeinderat.

Von Marc Hettich Artikel anhören Shape

„Die Leitung wird ausgetauscht“, informierte Bürgermeister Bernd Langbauer den Deisenhauser Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Gemeint war die Wasserleitung „Am Wasserberg“. In den letzten Jahren gab es im besagten Gebiet drei Rohrbrüche. „Eine Sanierung wäre sinnvoll“, so der Bürgermeister. Entsprechend hat die Gemeinde bereits ein Ingenieurbüro mit der Bearbeitung beauftragt. Zur Klärung offener Fragen lud das Gemeindeoberhaupt Bauamtsleiter Robert Plersch zur Sitzung ein. Wichtigstes Thema war dabei die Frage, ob Synergien mit der Glasfaserverlegung im selben Bereich möglich wären. Laut dem zuständigen Ingenieurbüro sei dies aber problematisch. „Auch der Wasserwart rät eher davon ab, Glasfaserleitungen in der Näher von Wasserleitungen zu legen“, erläutert Bernd Langbauer.

Fraglich sei auch, ob ein Austausch privater Hausanschlüsse im Bereich „Am Wasserberg“ sinnvoll sei. „Möglicherweise kann auch ein Verbund zur Vöhlinstraße erfolgen“, stellte der Bürgermeister in den Raum. Die Gemeinde beauftragt ein Fachbüro mit der Prüfung, ob dies technisch möglich und sinnvoll sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen